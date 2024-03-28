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Tarot Falına Göre 29 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Maddi sorunların seni biraz yormuş fakat bugünle beraber kendini biraz daha toparlayacaksın. Bulunduğun ortamda bir değişim olabilir gibi geldi bana. Bu sana son derece iyi gelecek diyebilirim. Kendini strese sokma lütfen :) Bununla beraber, ilişkinde biraz kıskançlaştığın bir gün olacak sevgili okurum. Ama unutma ki, sevgilin ya da flörtünün gözü senden başkasını görmüyor. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Arkadaş ortamından biriyle bir görüşme yapabilirsin. Bu görüşmeyle beraber kendini çok iyi hissedeceksin diyebilirim. Son zamanlarda içine attığın şeyleri paylaşma fırsatı bulmak da seni biraz rahatlatacak. Oh be! Ben buradan rahatladım :) Bununla beraber, giderlerine dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde bazı sıkıntılar yaşayacaksın. Sevgilin ya da flörtüne de bu aralar çok fazla ilgi gösteremiyorsun, o da bunun farkında. Bugün ona ilgi göstermek için doğru zaman olabilir. Ben uyarımı yapmak istedim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Ailenden biriyle ufak bir tartışma yaşaman mümkün. Olabildiğince sakin olmalısın çünkü tamamen senin iyiliğini düşünerek hareket eden insanlara kötü sözler söylemek istemezsin. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla beraber, dostlarına bu aralar pek vakit ayıramadın, bunu sen de farkındasın. Gönüllerini almayı denemen için doğru zamandasın. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Hayatınla ilgili yeni kararlar alacağın bir gündesin. Bu yeni bir düzen olabilir ya da çevrende ufak değişimlere gitmeyi isteyebilirsin. Bunu yapacak enerjiyi kendinde bulabiliyorsun. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim, telaş etmene hiç gerek yok. Bununla beraber, geçtiğimiz günlerde çok ufak bir olaya çok fazla kafa yormuş ve bedenini de ruhunu da bu konuda bir hayli hırpalamışsın. Kendini rahatlatmalı ve akışa odaklanmalısın. İnan bana, her şey yolunu bulacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçtiğimiz günlerde birine içten içe kırılmış ama bunu da o insan ile maalesef paylaşamamışsın. Bu durum seni üzgün bir hale getirmiş. Bu nedenle bu konuda bugün bir konuşma yapabilirsin. Bu ikinize de çok iyi gelecek, ertelememelisin. Yaşadığın kafa karışıklığını bir kenara bırakacağın bu günde, maddi anlamda rahata ereceğini de hissedeceksin diyebilirim. Ne mutlu bana :) Ayrıca, yakın zamanda bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Çevrendeki herkesi kendin gibi zannedip bazı hatalar yapıyorsun. Herkese bu kadar iyi niyetli davranmaman gereken bir gündesin. Önceliğinin ilk olarak sen olduğunu hatırlaman gerekiyor. Son karar senin :) Bununla beraber, sürekli senin iyiliğini düşünüyor gibi yapıp sana akıl veren o insana da pek güvenme diyorum. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. İsminde de 'S' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

İçindeki sıkıntı artık bugünle beraber gidiyor. Kendini çok sıkmış ve bunalmışsın. Toparlamak istiyorsun ve bugün o enerjiyi de kendinde bulacaksın. Zorlukları artık tamamen arkana atmış, yoluna bakıyorsun. Bu yolda da yalnız değilsin. O kadar güzel dostlar biriktirmişsin ki, her zaman sen düştüğünde orada olacaklarını biliyorsun. Bununla beraber, maddi açıdan biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Senden bu süreçte sabırlı olmanı istiyorum. Yakında bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün yaşanacak bir olay senin hayatınla ilgili çok güzel bir kapıyı sana açacak gibi görünüyor. Bu sana oldukça iyi gelecek ve kendini bu açıdan çok güzel yerlerde görebileceksin. Güzel günler pek yakın! Bununla beraber, saçında ya da tarzında yapacağın ufak bir değişiklik senin modunu çok iyi anlamda değiştirecek diyebilirim. Çevrende olan insanların hepsinden olumlu dönüşler alacak ve mutlu olacaksın. Ayrıca, arkadaşlarından biri sana sürpriz yapacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yakın zaman içinde kendini bir düğün içinde bulunabilirsin. Bu da seni biraz bunaltabilir. Kendine özel bir alan yaratıp, kendini biraz rahatlatman sana iyi gelecek. Spor yapmayı uzun zamandır düşünüyor ve bir türlü kendini hazır hissetmiyorsan, bugün motivasyonunun ortaya çıkmaya başladığı gün. Hadi harekete geç! :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım değişimler olacak. Bir kişi var ve seninle konuşması an meselesi. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Sen her zaman herkesi kendinden önce düşünen bir yapıya sahip olduğun için bazı noktalarda kendini arka plana atıyorsun. Senin mutluluğun herkesten daha önemli bunu unutma. Bununla beraber, kariyerinde yaşayacağın uyuşmazlıkları atlatabilmen için biraz daha sakin bir tavır sergilemen gerekiyor. Her şey sabır gerektiriyor, bunu unutmamalısın. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Ben çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Arkandan konuştuğuna inanamayacağın biri senin hakkında büyük bir dedikodu yapıyor. Bunu öğreneceğin günler yakın. Ama öylesine boş bir dedikodu yapmış ki, anlattığı insanlardan ters tepkiler almış. Bu nedenle korkulacak ya da tedirgin hissedilecek hiçbir şey yok. Canını sıkma olur mu? Bununla beraber, gün içerisinde iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsin. Bu sebeple, cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün senin için oldukça şanslı bir gün diyebilirim. Bu nedenle bu şansını boşa harcamamalısın ve yapmak istediğin işleri yoluna koymaya başlayabilirsin. Bununla beraber, aşk konusunda yaşanan sorunların çözülmesiyle beraber büyük bir tutku hissedeceksin. Ayrıca, ailenden birinin de desteğe ihtiyacı var. Onun yanında olmalısın. Aranızda olan bağ, böylelikle çok daha kuvvetli bir hal alacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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