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Tarot Falına Göre 26 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Aralık Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte, seni seven ancak bu konuda seni çok fazla darlayan birisi olduğunu görüyorum. Bu durum başta hoşuna gitmiş ancak sonrasında rahatsız olmaya başlamışsın. Bence bu durumu onunla paylaşabilir ve düşüncelerini söyleyebilirsin. Çekinme :) Bununla beraber, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntı sona eriyor diyebilirim. Senden biraz daha tutumlu olmanı istiyorum. Ayrıca, yakın zamanda da güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda canının çok sıkkın olduğunu görüyorum. Nedenini bilmediğin bir şekilde; telefona bakasın bile gelmiyor. Senden motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmanı istiyorum. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. O kişinin yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketmeyi lütfen ihmal etme. Yeterince su içmediğini düşünüyorum. Bunları söylediğim için bana kızma lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, geçmişte asla yapmam dediğin ve hatta yapanları bir nevi kınadığın şeyleri yerine getirirken buluyorsun kendini. E büyük konuşmamak gerek sevgili okurum :) Bununla beraber, yakın zamanda kariyerinde yükselişe geçeceğini söylemem gerekiyor. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Ay o kadar heyecanlandım ki! 2024 sana bol aşk ile gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Somut olarak arkadaşlarından ve sevdiklerinden uzak kaldığını görüyorum. Neden böyle oldu bilmiyorum ama bugün onları aramaya ne dersin? Belki bir plan da yaparsınız. Sana o kadar iyi gelecek ki :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'P' harfi olan birinin senden hoşlandığını görüyorum. Bence ona bir şans ver. Senin mutlu olacağını düşünüyorum sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişte, bazı arkadaşlarınla aranızın bozulduğunu görüyorum ancak bu konuda sana haksızlık edildiğini de söylemem gerekiyor. Nedense aranızda hep bir yanlış anlaşılma olmuş. Ocak ayı itibari ile bu konuda bazı gelişmeler yaşanacak. Bununla beraber, uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o hayalin sonunda gerçekleşiyor! Kalbinden geçenler her zaman gerçekleşmiş. Dilerim hep böyle olmaya devam eder :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son günlerde, yaşadığımız hayatın aslında ne kadar boş olduğunu düşünüyorsun ve etrafta bu kadar kötü insan varken sonumuzun nereye gittiğini sorguluyorsun. Bence biraz bulunduğun 'an' a odaklanmalı ve düşünceler içinde kaybolmamalısın. Ben seni düşünüyorum sevgili okurum. Ayrıca, yakında güzel bir haber alacağını da söylemeliyim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Hayatında, iyi niyetinden dolayı birçok konuda günah keçisi ilan edildiğini görüyorum sevgili okurum. Böylece olması gerekenden 10 kat falan daha fazla üzülüyorsun. Bana soracak olursan, artık bu duruma 'dur' deme vaktin gelmiş.  Bununla beraber, aşk hayatın biraz durgun gibi geldi bana. 2024 Şubat ayı itibariyle birtakım gelişmeler olabilir benden söylemesi. Bu tarihi not al :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabileceğinizi görüyorum. Sen ise, normalde verdiğin tepkilerden çok daha farklı bir tepki vererek arkadaşını şaşırtacaksın. Bu bence iyi şeylere vesile olacak. Bununla beraber, bugün şiddetli bir baş ağrısı yaşayabilirsin sevgili okurum. Gürültülü ortamlardan olabildiğince uzak durmalısın. Bu ne kadar mümkün ben de bilmiyorum. Fakat bence denemelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Son zamanlarda, hayatındaki hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi davranıyorsun. Bu şekilde devam etmemen gerekiyor. Bakış açını değiştirmeli ve hayatının ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmalısın. Bununla beraber, geçmişe çok takılı kaldığını görüyorum. Senden artık önüne bakmanı istiyorum. İnan bana, geçmişi düşünerek verim elde edemeyeceksin. Ayrıca, kariyerinde de bazı adımlar atman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, çok mutlu olacağın haberler alacağını görüyorum ve buna şimdiden hazırlıklı olmanı tavsiye ediyorum. Senin adına çok mutluyum :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme geçiş yapıyorsun diyebilirim. Senden pes etmemeni ve sabırla yoluna devam etmeni istiyorum. Adımlarını da korkmadan atmanda fayda var benden söylemesi. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, hem senden uzakta olan hem de uzun süredir görüşmediğin aile büyükleriyle iletişime geçerek duygusal dakikalar yaşayabilirsin. Onları çok özlediğini biliyorum. Yakın zamanda da kavuşacağınızı söyleyebilirim :) Ayrıca, bugünden itibaren şanslı olacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Motivasyonunu yüksek tuttuğun takdirde her şey çok daha hızlı gerçekleşecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Son zamanlarda yaşadığın şeylerden fazlasıyla sıkıldığını ve geriye dönük yaşamanın seni gerçekten yorduğunu görüyorum. Bazen tüm bunların bir anda bitmesini istiyorsun. Bunların hepsinin bir zamanı var sevgili okurum. İnan bana, hepsi geride kalacak. Kendine bu kadar haksızlık etme. Sen başaracaksın zaten :) Bununla beraber, mide sorunları yaşayabilirsin gibi hissettim. Aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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