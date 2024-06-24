Tarot Falına Göre 25 Haziran Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında başta senin gösterdiğin tavrın o kadar da ağır olmadığını düşünmüşsün, ancak sonrasında hata yaptığını anlamışsın. Bana soracak olursan, bir an önce o kişiye adım atman gerekiyor. Hiçbir şey için geç olmadığını söylemek istiyorum. Kendini bu kadar sıkma lütfen. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak gibi hissettim. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️