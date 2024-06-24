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Tarot Falına Göre 25 Haziran Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Haziran Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Haziran Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Hayatın boyunca sürekli yanında olduğunu düşündüğün birisiyle bir süredir ayrı kalmışsınız ve artık sanki onun etkisini üstünde hissetmiyormuş gibi düşünüyorsun. Fakat, bana soracak olursan yanılıyorsun. Bence o kişi hayatında olduğu için çok şanslısın. Düşünce yapını değiştirmen gerekiyor bence :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sancılı süreç artık sona eriyor. Borçlarını kapatabilir ve bir nebze de olsa rahatlayabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında başta senin gösterdiğin tavrın o kadar da ağır olmadığını düşünmüşsün, ancak sonrasında hata yaptığını anlamışsın. Bana soracak olursan, bir an önce o kişiye adım atman gerekiyor. Hiçbir şey için geç olmadığını söylemek istiyorum. Kendini bu kadar sıkma lütfen. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak gibi hissettim. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son günlerde havalardan dolayı fazlasıyla bunaldığını görüyorum sevgili okurum. Kendini biraz rahatlatmanı istiyorum senden. Akşam üstü yürüyüşe çıkabilirsin bence. Ne dersin? Bence şahane bir fikir :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bana soracak olursan eğer, bu kişiye dikkat etmeli ve hiçbir şekilde ağzına koz vermemelisin. İsminde de 'G' harfi var. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda, arkadaşlarından biraz uzaklaşmış olsan da iletişimi tamamen koparmadığını görüyorum. Yoğun olduğun için de bu durumun eksikliğini çok yaşamıyorsun ancak gün içinde, sanki bir arkadaşının sana ihtiyacı varmış gibi hissedebilirsin. Bence onları aramalı ve yanında olmalısın. Bu ikinize de iyi gelecek. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Başarılar diliyorum. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışmalısın. Sana faydası olacaktır :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin gibi hissettim. Ailenin seni çok fazla sıktığını düşünüyor olabilirsin ancak sonrasında, aslında senin iyiliğin için böyle davrandıklarını anlayacaksın. Bence cümlelerini seçerek kurmalısın. Kalp kırmanın da bir anlamı yok sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, yakın arkadaşından güzel haberler alacaksın. Mutluluktan havalara uçacaksın benden söylemesi. Beklemede kal! Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gidebilirsin. Çok heyecanlı! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık yeni aşklara yelken açman gerektiğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Etrafında sürekli kavga ve kaos yaşandığını görüyorum. Bunlara da hiç gerek yok malum :) Sana tavsiyem, adımlarını korkmadan atman sevgili okurum. Bakalım neler yaşanacak? Bununla beraber, geçmişte seni kıran bir arkadaşın senden özür dileyecek. Gerçekten pişman olduğunu hissedebiliyorum. Bence onu affetmelisin. Yine son kararı sana bırakıyorum. Bu hayat senin sonuçta değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kimin ne dediğini önemsememen ve tamamen kendi isteklerinle yaşaman gerektiğini düşündüğün bir gün olacak diyebilirim. İnsanları biraz daha az düşünmelisin bence. Bu hayat senin sevgili okurum :) Bununla beraber, gün içinde alacağın haber sonrasında olması gerekenden çok daha fazla üzüleceğini görüyorum. Bu durumu ise tamamen duygusal yapına bağlıyorum. Hepimiz zaman zaman bu tarz anlar yaşıyoruz. Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Neden olduğunu tam olarak anlayamadım ancak bu dönem kendini hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsun. Motivasyon konusunda sorunlar yaşadığın bu günlerin artık geride kalacağını ve tekrar motivasyonunu kazanacağını söylemek istiyorum. Her şey gelip geçici değil mi? Bununla beraber, gelecek ayın başında seni kalbinden vuracak biri ile tanışacaksın. O kadar heyecanlandım ki sevgili okurum :) Böyle duygulara hasret kalmışsın resmen! Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Kartı açar açmaz aldığım enerjiye göre aklımdan geçen ilk cümle 'Kim bilir nasıl sorunlarla uğraşıyorsun sen' oldu. Çevrende ise bunu görebilen nadir insanlar var ve sen de artık bu insanlarla bağlarını kuvvetlendirmek istiyorsun :) Bununla birlikte, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu saç modelin veya rengin ile ilgili olacak. Eminim sana çok yakışacak! Ayrıca, yakın zamanda da birtakım haberler alacaksın. Bu haber, en yakınlarından gelecek. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişte, döneceğinden adın gibi emin olduğun birinin seni yanıltması seni oldukça üzmüş gibi geldi bana. Aslında daha öncesinde birkaç kez ayrılığınız olmuş ancak geldiğiniz son nokta hep birbiriniz olmuşsunuz. Bu konuda yine aynısını yaşayacağınızı düşünürken tam tersi olması karşısında da haliyle şok olmuşsun. Her ilişkinin bir ömrü vardır sevgili okurum. Bence zorlamalı ve hayatına devam etmelisin. Bununla beraber, yakında taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana çok iyi gelecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugüne kadar arkadaş ortamında sürekli bir değişim olduğunu görüyorum. Aslında başta bu duruma çok fazla takılıyormuşsun ancak sonrasında böyle yaparak sadece kendini üzdüğünün farkına varmışsın. Bence gitmek isteyen gitsin zaten. Takılma olur mu? :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi yaşayacaksın. Çok az kaldı! Sana her zaman 'doğru zaman' diye boşuna demiyorum ben değil mi? Herkesin imreneceği bir çift olacaksınız. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son derece yoğun geçen günlerinin ardından artık nihayet kendine de vakit ayırmaya başlayabileceksin. Bu durum, sana oldukça iyi gelecek diyebilirim. Oh be! Derin bir nefes alma vakti sevgili okurum :) Bununla beraber, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenleme yapabileceğini görüyorum. Bunun sebebi de sana değer verenlerle yoluna devam etmek istemen. Bence doğru olan da bu zaten. Ayrıca, arkadaşlarından biri de seninle önemli bir konu hakkında konuşacak. Bu konuşma sonucunda aranızda olan bağ çok daha kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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