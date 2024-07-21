Tarot Falına Göre 22 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Son zamanlarda çok hassas olduğunu ve birçok şeyi de yanlış anlamaya meyilli olduğunu görüyorum. Bugün, sonunda bu moddan çıkacak ve alınganlığı bir kenara bırakacaksın. Bu şekilde nereye kadar ki zaten? Enerjini yüksek tutman gerekiyor sevgili okurum. Bana güven! Bununla beraber, gün içinde sokakta kendini çok yakın hissedeceğin bir hayvanla karşılaşacaksın ve onu bırakmak istemeyeceksin. Buna hazırlıklı olman gerekiyor. Ne mutlu bana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️