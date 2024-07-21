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Tarot Falına Göre 22 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Temmuz Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda çok hassas olduğunu ve birçok şeyi de yanlış anlamaya meyilli olduğunu görüyorum. Bugün, sonunda bu moddan çıkacak ve alınganlığı bir kenara bırakacaksın. Bu şekilde nereye kadar ki zaten? Enerjini yüksek tutman gerekiyor sevgili okurum. Bana güven! Bununla beraber, gün içinde sokakta kendini çok yakın hissedeceğin bir hayvanla karşılaşacaksın ve onu bırakmak istemeyeceksin. Buna hazırlıklı olman gerekiyor. Ne mutlu bana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir aslında yaşanmaması gereken bir aşk için çabaladığını görüyorum ve bunun yüzünden de bazı zararlı alışkanlıklar edinmişsin. Bugün senden, isteğini ve hislerini bir tarafa koyarak kendine gelmeni istiyorum. Daha güzel günler seni bekliyor olacak. Sen çok değerlisin. Bununla beraber, yakında birtakım güzelliklerle karşılaşacaksın. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, öncülüğünü yaptığın bir iş güzel sonuçlanacak ve maddi olarak ufak meblağda bir para alacaksın diyebilirim. Maddi konuda yaşayacağın rahatlık ise gününü güzel geçirmene sebep olacak. Bununla beraber, kariyerinde de yakın zamanda oldukça yükselişe geçeceğini biliyorum. Önüne çıkacak engellere aldırış etme ve sen yoluna devam et olur mu? Çok güzel günler seni bekliyor. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, üzülerek söylüyorum ki ailende ufak tartışmalar yaşayabilirsin. Bu konuda bazı şeyleri alttan almanı istiyorum. Sonuçta ailedeki büyüklere karşı da saygımızı kaybetmememiz gerekiyor. Kendini dizginlemelisin. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Bununla beraber, etrafında seni uzaktan uzağa gözetleyen birini görüyorum. Bu kişinin isminde de 'Z’ harfi var. Kendi yararın için bu kişiden olabildiğince uzak durmanı rica ediyorum sevgili okurum. Son karar senin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bir süredir, arkadaş ortamında yaşadığın karmaşıklıktan dolayı aşırı darlandığını görüyorum. Bugün, çevrende sorun yaratan arkadaşlarınla arana mesafe koyma kararı alacaksın. Sonucunda ise 'Dünya varmış' diyeceksin. Oh be! Ne kadar rahatladığını ben buradan hissettim. Ne mutlu bana ;) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Kendine bir bütça planı oluşturmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Hayatında; aslında hepimizin yaptığı gibi çabaladığın bazı şeyler olduğunu görüyorum ancak sen, olmayacağını düşündüğün için yavaş yavaş ümidini kesmeye başlamışsın. Bence bunu yapmamalı ve çabalamaya devam etmelisin. Hayat devam ediyor. Sürece güven :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini görüyorum sevgili okurum. Uzun zamandır beklediğin o terfiyi alacaksın. Çevrende olan herkes seninle gurur duyuyor! E tabii bende :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Herkesin zaman zaman böyle bir dönemden geçtiğini biliyorum ve sen de son zamanlarda kendini salmış gibisin. Bence artık toparlanmalısın. Aksi takdirde işin içinden çıkmak daha da zor olacak haberin olsun. Bununla beraber, birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin gibi geldi bana. Düzenli beslenmelisin. Aksi takdirde daha da zora girebilirsin. Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, senden uzaktan yaşayan birinden haber alabilirsin ancak üzülerek söylüyorum ki bu haber seni pek de memnun etmeyecek. Gün içinde de bahsettiğim sebepten dolayı kendi içine kapanacaksın. Bu süreci aşacağına inancım tam zaten :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Bu kişinin isminde ‘C’ harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Bununla beraber, yakında arkadaşlarından birinin de sana sürpriz yapacağını söylemem gerekiyor. Bakalım neler olacak? Bu kişilerin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu aralar hayatının çok durgun olduğunu görüyorum ancak hiç endişelenme bugünden itibaren hayatına gelecek heyecanı görünce bu zamanları özleyeceksin. Eski günleri arayacaksın resmen. Daha fazla konuşmayayım, yaşayarak göreceksin zaten. Ben çok heyecanlandım! :) Bununla beraber, kendinde de birtakım değişikliklere gidebilirsin. Sonucunda çok daha öz güvenli hissedeceksin. Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki… Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Uzun zamandır birinden hoşlandığını ancak o kişiyle aranda başka birisi veya mesafeler gibi bir engel olduğunu görüyorum. Bugün, o engelin ortadan kalktığına şahit olacaksın diyebilirim. Tabii böyle dedim diye de hemen kendini kaptırma olur mu? Üzülmeni istemem sonuçta. Bununla beraber, hayalini kurduğun o dileğin de sonunda gerçekleşiyor. Gelişmeleri haberdar etmeyi unutma. O kadar heyecanlandım ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Normalde olumsuzluklara yorulan bu kart, nedendir bilmiyorum ancak bugün benim için ilhamı temsil ediyor. Senin de gün içinde, bu konuda oldukça aktif olduğunu görüyorum ve gününü iyi değerlendirmeni istiyorum. Gerisi sende :) Daha fazla spoiler vermiyorum. Bununla beraber, senden uzun zamandır etkilenen birisi var gibi geldi bana. Bu kişiye bir şans vermen gerektiğine inanıyorum. Beraber mutlu olacaksınız. İsminde de “G’ harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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