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Tarot Falına Göre 20 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.03.2025 - 21:08

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Mart Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz günlerde, omuzlarındaki yükler yüzünden günlük hayatındaki bazı noktaları kaçırmışsın. Noktalar değil de fırsatlar demek daha doğru aslında. Günlük hayatında o kadar meşgulsün ki bazen gözünün önünü göremiyorsun. Lütfen kendini biraz daha rahatlatmaya bak. Bununla birlikte, ailede gergin bir atmosferin hakim olduğunu görüyorum. Sen tarafsız olmalısın. Kısa sürede bu gerginlik çözülecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bundan bir süre önce; aşk hayatına yeni bir isim girmiş. Bu kişi seni sadece aşkıyla değil arkadaşlığıyla da mutlu etmeyi başarmış. Ben hep derim zaten, güçlü ilişkilerin yolu arkadaş olmaktan geçer. Bugün, gün içinde nihayet o kişinin bir adım atacağını söyleyebilirim. Aranızda çok güzel gelişmeler olacak :) bunun yanında, geleceğe dair bazı endişelerin var. Kimin yok ki? Merak etme, her şey yoluna girecek bir şekilde. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, sürekli tartıştığın yakın arkadaşınla tekrar ufak bir sorun yaşayabilirsin. Aslında bana soracak olursan sizin arkadaşlığınızı ayakta tutan şeylerden bir tanesi de bu tatlı kavgalar. Tabii kavgalarınızın şiddeti artmadığı müddetçe :) Siz hep bir şekilde tatlıya bağlamayı başarmışsınız. Yine öyle yapacağınızda hiç şüphem yok. Bununla birlikte, sonrasında daha rahat etmen açısından biraz maddi olarak elini sıkı tutman gerektiğini söylemeliyim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Aman aman bu ne salmışlık böyle! Ne geleceğe ne de şu ana dair bir umudun kalmamış. Her gün yeni bir karanlığa uyanıyorsun sanki. Lütfen bu düşüncelerin içinden bir an önce çık sevgili okurum. Bizim yapamayacağımız şey yok biliyorsun! Sen oldukça güçlü ve pozitif bir insansın. Sadece kendine olan güvenini yeniden kazanman gerekiyor. Benim sana olan güvenim zaten tam. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süre önce, arkadaşın olarak gördüğün birisiyle aranızdaki ilişkinin boyutu değişmeye başlamış sanki. Fakat sen bu arkadaşlığı da kaybetmemek için aşka biraz mesafeli duruyorsun. Bence aranızdaki ilişki gayet sağlıklı bir boyutta sevgili okurum. Benim bu ilişkiye puanım 10 üzerinden 10! Sonuna kadar devam etmeni ve kendine güvenmeni istiyorum senden. Birbiriniz için yaratılmışsınız diyebileceğim bir çift potansiyeline sahipsiniz. Umarım bundan sonra birbirinizin kıymetini bilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir içinde bulunduğumuz duruma kendini alıştırmış olsan da eski hayatını özlediğini çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Neden sürekli eskilere özlem duyuyorsun sence? Artık geleceğe bakmanın vakti gelmedi mi? Merka etme, yakın zamanda çok çok mutlu olacağın bir haber alacaksın ve hayatına bazı değişiklikler katacaksın. Bu sayede geçmişi nasıl unuttuğunun bile farkına varmayacaksın. O özlemini duyduğun günlerden çokk daha mutlu günler seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sevdiğin ve değer verdiğin bir insanın sana olan sevgisini sorguladığın bir dönemden geçiyorsun. Aklında bir sürü soru işareti var. Aslında bu konuyu bir kenarı bıraktığını düşünmüşsün ancak yaptığın her işte veya attığın her adımda yine karşına çıkmış. Bana soracak olursan, bu şekilde kendini hırpalamaya bir son ver. Bu kişiyi karşına al ve aklındaki tüm soruları sor! Ancak böyle rahatlayacaksın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Ay bu nasıl bir yorgunluk böyle. Bu aralar o kadar yoğunsun ki gerek ev içinde gerek okul veya iş hayatında yerine getirmen gereken birçok şey var. Bu sorumluluklarını bir planlamaya ne dersin? Yoksa işin içinden çıkamayacaksın! Aman diyeyim bunları yapacağım derken sağlığından olma. Sen her şeyden önemlisin. Bu sıralar bir salgın kol geziyor. Kendine dikkat et :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Herkes gibi olmayan özel yapın ve kendi doğrularına göre yaşadığın hayattan dolayı, çevrende senden farklı düşünen kişilerden olumsuz tepkiler görüyorsun. Neyse ki seni anlayan ve destekleyen birçok arkadaşın da var. Hem yalnız kalmamak için başkasının istediği bir hayatı yaşamak ne kadar mantıklı olur ki? Bana soracak olursan, önemli olan senin mutluluğun ve huzurun. Boş ver sen boş konuşanları, kendi bildiğin yoldan devam!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir harcamalarının azalmasından dolayı eline bir miktar para geçmiş gibi görüyorum. Bana soracak olursan, elindeki bu parayı değerlendirmek için uzun süredir istediğin bir eşyayı alabilirsin. Ee, bazen de kendimizi şımartmalıyız sonuçta. Bununla birlikte, içindeki bazı sorunları da gün içinde halledeceğini söyleyerek sana veda ediyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, etrafındaki kişilerle girdiğin diyaloglarda yanlış anlaşılmaların fazlasıyla yaşanabileceği konusunda uyarımı yaparak fala başlamak istiyorum. Ufak tartışmaların kolayca çözülebileceği süreçte, fevri çıkışlar yapman durumunda önünü alamayacağınız sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu konuda özellikle dikkatli olmanda fayda var. Bununla birlikte, bazı dış etkenlerden dolayı da sabrın zorlanabilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak çok sevimli ve sakin bir aileye sahip olmana rağmen gün içinde bazı sorunlar yaşayabileceğinizi görüyorum. Bu konuda huzurunuzun kaçmaması için temkinli olmanda fayda var. Bununla birlikte, ailedeki en sakin ve mantıklı kişi olduğun için de tüm sorumluluğun sende olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben böyle söyledim diye hemen en kötüsü olacakmış gibi düşünme. Kısa süreli tat kaçıran bir tartışmadan bahsediyorum. Sonrasında zaten eski güzel anlarınıza döneceksiniz. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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