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Tarot Falına Göre 2 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 2 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Ağustos Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, bir süredir aksattığın ailen ve arkadaşlarınla zaman geçireceğini görüyorum. Bu ara çok da kontrol edemediğin öfkene, kalabalık ortamlarda bulunacağınız için daha fazla dikkat etmeni istiyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Ben uyarımı yapmak istedim. Gerisini sana bırakıyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. Senin adına o kadar mutluyum ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar çok sevdiğin ve değer verdiğin birinin rahatsızlandığını duyabilirsin ancak bu konuda endişelenmeni istemiyorum. Şimdi ben böyle söyledim diye de nasılsa iyileşecek o yüzden sallamayayım gibi bir ruh haline de sakın bürünme. Destek olman şart :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini söyleyebilirim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturmanda fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu aralar mutluluğa aç kalmışsın desem çok mu üstüne gelmiş olurum bilemedim ancak gerçekten kelimenin tam anlamıyla diplerde olduğunu görüyorum sevgili okuyucum. Hepsi geride kalacak. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Bununla beraber, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki :) Ayrıca, yakın zamanda birtakım haberler alacaksın. Bu haber sana en yakınlarından gelecek. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamından bir kişinin, dedikodunu yaptığını hissediyorum. Bu kişi sanki sana çok yakınmış gibi davranıyor ancak sen arkanı döndüğün an tabiri caizse veriyor veriştiriyor. Aman dikkat diyorum! İsminde de 'E' harfi var. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bugün onu aramalı ve manevi anlamda desteğini hissettirmelisin. Bu sayede çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Haftaya o kadar güzel bir enerjiyle başlamışsın ki neredeyse tüm hafta bu enerjinin etkilerini göreceksin diyebilirim. Hatta kariyerinde de birtakım adımlar atacak ve geleceğini olumlu anlamda etkileyeceksin. Haftayı güzel kapatmaya çok az kalmış. Tabii bunun için çok az daha sabretmen gerekecek :) Bununla beraber, bugün midende bazı sorunlar yaşayabilirsin. Hassas bir yapıya sahipsin. Bu sebeple yediklerine dikkat etmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, bir süredir görüşemediğin, aralara mesafe giren bir sevdiğin bir arkadaşınla kavuşacağınızı görüyorum. Yani bu görüşmenin, ikinize de çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Bu sebeple 'an' a odaklanmalısın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum. Aksi halde birtakım sorunlar doğabilir. Bunu istemezsin değil mi? :) Ayrıca, aşk hayatında da bazı yenilikler yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar eğitim hayatının oldukça hareketli olduğunu görüyorum. Aslında bu konuda çok fazla zorlanıyorsun ancak çok kısa süre içerisinde emeklerinin karşılığını alacağını hissediyorum. Motivasyonunu yüksek tut olur mu? Bununla beraber, taşınma konusu da bu aralar söz konusu olabilir. Endişe etme lütfen, bu değişim sana iyi gelecek :) Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişimin saçınla ilgili olacağını görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Yani bu konuda aklında olmayan şeyleri kafana sokmak istemiyorum ancak çok yakın arkadaşın olarak gördüğün kişiden hoşlanma ihtimalini sormak istiyorum. Belki sen farkında değilsin ancak ayrı kaldığınızda ne yaptığını merak ediyorsun sevgili okurum. Biraz zamana bırakmanı istiyorum :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, senin için tüm sıkıntılardan arınacağın bir gün olacak diyebilirim. Bu zamana kadar başına gelenleri atlatmak için çok sabretmişsin. Sonunda muradına eriyorsun. Artık tertemiz bir ruh hali içinde bulacaksın kendini :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler seni bekliyor. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Senin adına mutluyum, her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda birkaç kişinin hakkında konuştuğunun haberlerini alıyorum diyebilirim. Senden hiçbir şey olmamış gibi, söylenen hiçbir şeye aldırış etmeden dimdik ayakta durmanı istiyorum. Bırak onlar konuşsun dursun. Sen ise hayatını yaşa :) Bununla beraber, bugün güzel haberler alacaksın. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, buradayım. Ayrıca, birtakım mide sorunları yaşaman da mümkün. Dikkatli olman gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir süredir hayatınla ilgili bazı sorunlar olduğunu ve kimseye anlatmadan tek başına çözmeye çalıştığını görüyorum. Ancak artık birinden yardım istemeye ne dersin sevgili okurum? Bu denli baskı altında hissetmenin anlamı yok sonuçta :) Bununla beraber, geçmişe takılı kalmamalı ve önüne bakmaya çalışmalısın. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Bunu istemediğini biliyorum. Bu sebeple bugünden itibaren kendine yeni bir sayfa açmalısın. Bugün, yeni hayatının ilk günü olsun bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir olması gerekenden çok daha yoğun bir şekilde çalıştığını görüyorum. Bu yoğunluğu sen de fark ediyorsun ancak mecbur olduğun için yerine getiriyorsun. Bu durum, bir süre daha devam edecek sevgili okurum. Sık dişini lütfen :) Bununla beraber, çevrenden birinin sana bir konuda yardımı dokunacak. Bu yardımın karşılığını hemen vermeye çalışma lütfen. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Ayrıca, yakın zamanda bazı haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

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