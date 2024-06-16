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Tarot Falına Göre 17 Haziran Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Haziran Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Haziran Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar sürekli geçmişte yakınlaştığın birisini düşündüğünü görüyorum. Aslında birlikte olma konusunda ümitsizliğe kapılıp bu konuyu kendince kapatmışsın ancak bana kalırsa telepati sayesinde yine aklına düşüvermiş. Biraz kendini başka şeylerle meşgul etmen gerektiğine inanıyorum. Lütfen önüne bak :) Bununla beraber, ailenden birinin de başı sıkışmış gibi geldi bana. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Onları ihmal etmemen gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar içindeki sıkıntıdan dolayı başını alıp gidesin geliyor ancak önündeki engellerden dolayı istediğini yapamıyorsun. Çok yakın bir zamanda maddi açıdan rahatlayacağını ve istediğin planı gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim. Senin adına o kadar mutluyum ki. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Şimdiden iyi tatiller diliyorum :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Tahmin ettiğin bu kişiyle arana mesafe koymanı istiyorum senden. En doğrusu olacak bu senin için. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar omuzlarındaki yüklerden dolayı fazlasıyla yorulduğunu görüyorum ve bunun yanında bir de içsel olarak yalnız hissetmenin de durumu iyice arttırdığını söyleyebilirim. İçinden, başını omzuna koyabileceğin birisi olsa keşke diye geçiriyorsun. O zaman müjdemi isterim! Yakın zamanda tam sana göre biri girecek hayatına. Bununla beraber, sağlığına da şu aralar dikkat etmeni istiyorum senden. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin benden söylemesi. Sağlık her şeyden önemlidir değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir, içinde kötü bir his olduğunu görüyorum maalesef. Gün içinde her şey çok normal ilerlerken akşam yatağına yattığında kendini yalnız hissediyorsun. Eskiden etrafında olan o kalabalığı artık bulamıyorsun ve o günleri özlüyorsun. Aslında bunlara çok uzak değilsin. Bunu farkına varman gerekiyor. Bakalım neler yaşanacak? Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Nedense az tüketiyorsun, bunu yapma :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, hayatında önemli bir yere sahip olan birisiyle yapacağın uzun ve anlamlı konuşma sayesinde geleceğinle ilgili vereceğin kararları netleştireceksin. Seni güzel günler bekliyor! :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Başarıların daim olsun sevgili okurum. Sonrasında terfi de söz konusu olabilir. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, yaşadığın yoğunluktan ve sorumlulukları daha net hissettiğin bir gün olacak. Bazen günlerin nasıl bu kadar yoğun geçtiğine senin de şaşırdığını biliyorum ve keşke günler daha uzun olsaydı diye de içinden geçiriyorsun. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :)  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar arkadaşlarınla yaptığın konuşmalarda duyduğun şeylerin farklı olduğunu görüyorsun gibi geldi bana. Birebir konuşurken söyledikleriyle toplu halde konuştuklarınız birbiriyle maalesef uyuşmuyor. Bu konuda artık bir 'dur' deme vakti geldi bence, ne dersin? Bununla beraber, ailenden birinin sana büyük bir sürprizi olacak. Bu sürpriz, senin uzun zamandır istediğin bir şeymiş. Senin adına çok sevindim :) Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, geçmişte yaşadığın sıkıntıları tekrar düşünmeye başladığını görüyorum. Aslında sen de bu sorunların geçmişte kalması gerektiğini biliyorsun ancak kendine maalesef söz geçiremiyorsun. Gün içinde, çevrenden biriyle iletişime geçerek onunla konuşabilirsin. Sana faydası olacaktır. Geçmişin geçmişte kalması gerekiyor. Bunu başaracağını biliyorum :) Bununla beraber, kariyerinde bazı gelişmeler olacağının da müjdesini vermem gerekiyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, geçmişte çok fazla zaman geçirerek yakın arkadaşım dediğin kişinin aslında düşündüğün gibi olmadıklarını görebilirsin. Ne zaman aramalarını ve mesajlarını kessen karşı taraftan hiçbir şekilde bir adım göremiyorsun. Bence hayatına onsuz devam etmelisin. Sana gerçekten önem verseler bunu yapmazlardı. Onlar kaybeder, sen değil :) Bununla beraber, tatile çıkacağını görüyorum. Muhtemelen Temmuz ayı ortaları gibi. Sana şimdiden iyi tatiller diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor ve sen yeni hayatının ilk günlerini yaşamaya başlıyorsun. Eline bir miktar para geçecek ve istediğin o şeyi alabileceksin. Bununla beraber, aşk hayatında şu sıralar çok dalgalı gibi geldi bana. Fakat canını sıkma olur mu? Her şey yoluna girecek zaten. Ayrıca, yakında bazı taşınma durumları söz konusu olacak ve sen çok mutlu hissedeceksin. Değişime her zaman açık olman da gerekiyor zaten :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çevrendeki birinin alacağı güzel bir haber sayesinde senin de günün güzelleşecek diyebilirim. Aslında haberini alacağın kişiyle olan iletişiminiz çok güçlü değil ancak o kişiye karşı içinde derin bir sevgi besliyorsun. Ne güzel :) Bununla birlikte, gelecek hafta birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin sevgili okurum. Bu sebeple yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Sonra beni neden uyarmadın demeni istemem. Ayrıca, ailenin de bir konuda seninle konuşacağını görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı kararlar verirken etrafındaki insanlardan çekindiğin için zorlanacağını görüyorum. Normalde, başka insanların tepkilerinden çekinmeden hareket ediyorsun ancak bugün ufak bir istisna söz konusu olacak. İnan bana, çekinmene hiç gerek yok :) Bununla beraber, şu aralar söylemlerine dikkat etmelisin. Aksi takdirde karşında olan insanları kıracaksın. Bunun olmasını istemediğini biliyorum. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

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