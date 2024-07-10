Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 11 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Temmuz Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sakin ol ve derin bir nefes al; hiçbir stresli duygunun, gün için yaptığın planların önüne geçmesine izin verme. Bugün, bulunduğun ortamda gergin bir atmosfer olabilir ancak bu durum, senin pozitif düşünmene engel değil sevgili okurum. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış lütfen :) Bununla beraber, yakın zamanda aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Bu değişimden korkmamalısın. Sana çok iyi gelecek! Senin adına çok heyecanlandım. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Günün; meşgul veya belki de kaotik bir şekilde geçebilir ancak bu durum, sonrasında gelecek olan iyi şeylerin habercisi olarak düşün. Mahkeme kartı, insanların ne pahasına olursa olsun sana yardım edeceğini söylüyor sevgili okurum. Bununla beraber, sağlığında birtakım sıkıntılar yaşayabilirsin. Bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünüyorum. Bence yediklerine biraz daha özen göstermende fayda var. Senin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, gününün sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacak ciddi ve bir o kadar da sıkıcı sorumluluklara sahip olabilirsin gibi geldi bana. Bunun için; sistematik olmanı istiyorum. Üstesinden geleceğine inancım tam! Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Bu süreçte pes etmeden yoluna devam etmen gerekiyor sevgili okurum. Önüne çıkacak engelleri kolaylıkla aşacaksın bence. Ayrıca, sağlığın konusuna biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün; her şeyin havada kalacağı bir gün olacak diyebilirim ve sen, denemene rağmen daha fazlasını yapabilir miydim diyerek kendinden şüphe edeceksin. Bence kendini suçlamamalısın. Bu sana hiçbir şey katmayacak. Aksine seri geriye çekecek sevgili okuyucum. Bununla beraber, bir ev taşıma durumu olabilir. Bu kişinin senin değil de en yakınlarından birinin olduğunu görüyorum. Bu duruma çok sevineceksin. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim, saç modelin ile ilgili olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün gerçekten senin günün olacak diyebilirim. Bu kadar enerjiyi ve motivasyonu çok sık bulamazsın benden söylemesi. Günün büyük bir kısmında, istediğin her şey sana sunulan bir yemek gibi önüne gelecek. Senin adına o kadar mutluyum ki. Dilerim, her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana güzel haberleri olacak. Bu arkadaşının kıymetini bilmelisin bence. İsminde 'A' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu öğrenebilir ve buna çok üzülebilirsin. Erkenden fark edebildiğin için kendini şanslı saymalısın. Herkes senin gibi olamıyor maalesef. Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum ama artık 'an' a odaklanmalı ve ileriye odaklanmalısın sevgili okurum. Geçmiş geçmişte kaldı sonuçta değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, ekstra koruma altında hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bu yüzden gününü, büyük bir güven duygusuyla geçir. İçini sıkıntıyla doldurmanın, seni telaşlandırmaktan başka yaptığı bir şey yok. Meditasyon yapmaya ne dersin? Bence sana çok iyi gelecek :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sancılı süreç artık geride kalıyor. Yakın çevrenden birinin bu konuda sana desteği olacak. Bu kişinin kıymetini bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Şansın tamamen senin yanında olduğu bir gün geçireceksin. Yeni fırsatlar da senin yanında olacak diyebilirim. Bu yüzden, en çok gerçekleşmesini istediğin bir olaya odaklan. Bakalım neler yaşanacak? Merakla bekliyor olacağım :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olabilir gibi geldi bana. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Ay ben şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, işlerin planladığı gibi gitmeyebilir ancak bu, pes etmen gerektiği anlamına da gelmiyor. Kendine dürüst ol ve en azından işlerin daha da kötüye gitmemesi için elinden geleni yap. Olan durumu kabullenip, yoluna devam etmen gerekiyor. Hepimiz zaman zaman bu tarz anlar yaşıyoruz. Bununla beraber, geçmişle beraber yaşadığını biliyorum. Sanki onu ait olduğu yerde bırakma vaktin geldi, ne dersin? Bence bir dene :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Tez canlılık ve sıkıntı, seni yavaşlatabilir ve istemsiz bir şekilde bambaşka şeylere yönlendirebilir gibi geldi bana. Bugün, mola verebileceğin çok fazla vakit yoksa bile en azından işlerini hafifletmeye çalış olur mu sevgili okurum? Bunları seni düşündüğümden söylüyorum. Daha rahat etmiş olursun böylelikle. Bununla beraber, ailenden birinin sana ihtiyacı olacak. Bunun manevi anlamda olduğunu düşünüyorum. Bugün onları aramaya ne dersin? Bence ertelememen gerekiyor. Bu hepinize çok iyi gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çabaladığın onca şeyden vazgeçerek geri dönmek isteyebilirsin veya eskiden sahip olduğun alışkanlıklara yönelebilirsin gibi geldi bana. Bence bunu yapmaman gerekiyor. Her zaman önüne bakmalı ve hedeflerin için onca yol geldiğini unutmamalısın. Sana güveniyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak sevgili okurum. İsminde 'S' hafi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün karşılaşacağın problemler, büyük ihtimalle dikkatsizliğinden kaynaklanan ufak tefek şeyler olacak gibi geldi bana. Bu konuda endişelenmene gerek yok, senin için çok sorun yaratmayacak problemler olacak. İçini rahatlat olur mu? Bununla beraber, kariyerinde zorlandığını görüyorum sevgili okurum. Bu süreçte biraz daha sabırlı olmanı istiyorum senden. Emeklerinin karşılığını alacaksın. İnanmaya ve çabalamaya devam et lütfen. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın