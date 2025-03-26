Alanya Bayram Otelleri! Bayram Boyunca Alanya'da Konaklayabileceğiniz Konforlu Oteller ve Fiyatları
Alanya Bayram Otelleri! Bayram Boyunca Alanya'da Konaklayabileceğiniz Konforlu Oteller ve Fiyatları
Antalya’nın en önemli turistik ilçelerinden olan Alanya’dayız!. Yemekleri, tarihi, doğal güzellikleri ile sizi kendine çeken Alanya’da en ucuz ama puanı yüksek otelleri hangisi? Bu bayram tatilinde Alanya'da hangi otellere gidilmeli? Hem havasıyla, hem konumuyla hem de farklı konaklama seçenekleriyle bu bayram Alanya'da kalınabilecek oteller ve fiyatları!
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1. Lemon Villa Hotel Adult Only
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2. Hotel Kaptan
3. Sealine Hotel
4. Sette Serenity Hotel
5. Alanya Livaneli Butik Otel
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6. Kaila City Hotel
7. Özgür Bey Spa Hotel
8. Ramira Joy Hotel
9. Alanya Novella Apart Otel
10. Royalisa Hotel Alanya
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11. Club Turtaş Beach Hotel
12. Vikingen Infinity Resort
13. Vanessa Beach Hotel
14. Azak Blue Otel & Restaurant
Labranda Alanya Hotel
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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