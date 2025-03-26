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Alanya Bayram Otelleri! Bayram Boyunca Alanya'da Konaklayabileceğiniz Konforlu Oteller ve Fiyatları

Alanya Bayram Otelleri! Bayram Boyunca Alanya'da Konaklayabileceğiniz Konforlu Oteller ve Fiyatları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 11:52

Antalya’nın en önemli turistik ilçelerinden olan Alanya’dayız!. Yemekleri, tarihi, doğal güzellikleri ile sizi kendine çeken Alanya’da en ucuz ama puanı yüksek otelleri hangisi? Bu bayram tatilinde Alanya'da hangi otellere gidilmeli? Hem havasıyla, hem konumuyla hem de farklı konaklama seçenekleriyle bu bayram Alanya'da kalınabilecek oteller ve fiyatları!

Buyurun...

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1. Lemon Villa Hotel Adult Only

1. Lemon Villa Hotel Adult Only

Alanya Kızkulesinin hemen yanında evinizdeymiş gibi hissedeceğiniz Lemon Villa Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres:Çarşı, Tophane Cd. No:20, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425134461

Instagram: @lemonvillahotel

Ziyaretçi Yorumu: “Gerek dekorasyonu, gerek temizlik ve özeni ve harika kahvaltısı ile bizden tam (hatta üstü) not aldı. Personel inanılmaz güler yüzlü ve özenli idi. Alanya'da kalınacak harika bir butik otel…”

2. Hotel Kaptan

2. Hotel Kaptan

Gerek iş gerek tatil için Alanya’ya yolu düşen herkesin gözü kapalı tercih edeceği Hotel Kaptan hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Çarşı, İskele Cd. No:33, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02427824021

Instagram: @kaptan_hotel

Ziyaretçi Yorumu: “Deniz manzaralı odalarda güneşin doğuşu ile uyanmak eşsiz bir deneyimdi.. Konum olarak harika bir yerde, her yere yürüme mesafesinde.. Alanya'ya tekrar gittiğimde hiç düşünmeden kalacağım bir otel…”

3. Sealine Hotel

3. Sealine Hotel

Alanya’nın göbeğinde gerek personel gerek kahvaltı ile gözü kapalı tercih edeceğiniz Sealine hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor. 

Adres: Güller Pınarı, Kerim Kaptanlar Cd. No:20 D:22, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425118853

Instagram: @sealinehotel

Ziyaretçi Yorumu: “Alanya'ya yıllardır geliyorum ve birkaç otel ziyaret ettim ama bu otel gerçekten harika sevimli insanlar iyi hizmet lezzetli yemekler ve tertemiz.”

4. Sette Serenity Hotel

4. Sette Serenity Hotel

Alanya’nın fiyat performans oteli olan Sette Serenity çalışanları, temizliği  ve ilgileriyle sizi de kendine çekecek. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Oba, Oba Mahallesi Göl Mevkii, 8. Sk. No:8, 07460 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425140011

Instagram: @setteserenity.hotel

Ziyaretçi Yorumu: “Makul bir fiyata harika bir otel! İyi mobilyalar, kaliteli duş, iyi personel, iyi yemek ile çok rahat oda. Tek kelimeyle tavsiye ederim!

5. Alanya Livaneli Butik Otel

5. Alanya Livaneli Butik Otel

Temiz odaları, lezzetli yemekleri ve konumuyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan Alanya Livaneli Butik Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Kızlar Pınarı, Yeniacun Sk. No:10, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05303818228

Instagram: @livanelihotels

Ziyaretçi Yorumu: “Gayet şık nezih ve harika bir butik otel. Alanya'yı ziyaret edecek kişilere şiddetle tavsiye ederim. Odaları çok temiz, manzarası harika ve personeli çok güler yüzlü. Tam fiyat performans oteli desem yeridir.”

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6. Kaila City Hotel

6. Kaila City Hotel

Konumu, kalitesi, temizliği ve güler yüzlü personeli ile Alanya’da gönül rahatlığı ile tercih edebilceğiniz Kaila City Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Oba, Dadaşlar Cd. No:4, 07460 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425141370

Instagram: @kailacity_hotel

Ziyaretçi Yorumu: “Odaların temizliği, personellerin güler yüzlülüğü ve konumuyla şahane bir otel.Alanya'ya gelirsem tekrar tercih edeceğim bir otel.”

7. Özgür Bey Spa Hotel

7. Özgür Bey Spa Hotel

Resepsiyona girişinizden çıkışınıza kadar daima güler yüzlü ve kaliteli hizmet politikasıyla size Alanya’da keyifli bir tatil sunacak olan Özgür Bey Spa Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Oba, 14. Sk. No: 5, 07460 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425140104

Instagram: @ozgurbeysipahotel

Ziyaretçi Yorumu: “Alanya'daki Özgür Bey Spa Hotel, paranızın tam karşılığını sunar. Otel konforlu ve ferah odalar, lezzetli yemekler sunmaktadır. Personel güler yüzlü ve özenlidir ve konumu plaja ve yerel olanaklara yakındır. Genel olarak, dinlendirici bir kaçamak için harika bir seçim!”

8. Ramira Joy Hotel

8. Ramira Joy Hotel

Her konuda ‘iyi ki tercih etmişim' diyeceğiniz Ramira Joy Hotel Alanya tatiliniz için tercih edebileceğiniz bir işletme. Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın. 

Adres: Saray, Yunus Emre Cd. NO: 34, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02425117700

Instagram: @ramirajoyhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Gerçekten mükemmel harika hizmet kalitesi var. çalışanların güler yüzlülüğü yemeklerin lezzeti ve her türlü konuda rahat edebileceğiniz bir otel. 😊 teşekkürler herkese tavsiye ediyorum.”

9. Alanya Novella Apart Otel

9. Alanya Novella Apart Otel

Yazın boş yer bulamayacağınız Novella Apart Otel performansına göre uygun fiyatıyla yabancı misafirlerin daha çok tercih ettiği bir işletme. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Güller Pınarı Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Cad, Şifalar sokak No:15, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02425133643

Ziyaretçi Yorumu: “Harika Alanya'da geçirdiğiniz süre boyunca nerede kalacağınızı merak ediyorsanız, bunu yapmayı bırakın ve Novella Apart Otel'de sipariş verin..! Size söylüyorum, daha iyi bir yer bulamazsınız.. Odalar, harika personel, konum…'

10. Royalisa Hotel Alanya

10. Royalisa Hotel Alanya

Lezzetli yemekler, ilgili ve güler yüzlü personel, odaların temizliği gibi birçok konuda beğeneceğiniz Royalisa Hotel Alanya hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Cumhuriyet, Sanayi Cd. 45-3, 07425 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02425144710

Instagram: @royalisahotel

Ziyaretçi Yorumu: “Arkadaşlarımla 3 gece konakladık çalışanlar çok ilgiliydi, herkes güler yüzlüydü, yemekler gayet güzeldi, otel gayet temiz ve odalar ferah otelin konumu sahile ve merkeze çok yakın Alanya’da çok fazla otelde kaldım burası en memnun kaldıklarımdan bir tanesi konaklamayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ediyorum.'

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11. Club Turtaş Beach Hotel

11. Club Turtaş Beach Hotel

Özellikle çocuklarınızın çok eğleneceği Club Tutaş Beach Hotel Alanya’da ailece keyifli bir tatil için sizi bekliyor. Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Payallar, Mustafa Kemal Bulvarı No:2, 07490 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02422250024

Instagram: @clubturtas

Ziyaretçi Yorumu: “Otel çok güzeldi.Kaydırakları, yemekleri, havuzları vb. hepsi çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ailem ile gelmiştim çok eğlendik.”

12. Vikingen Infinity Resort

12. Vikingen Infinity Resort

Personelin ilgisi, konumu ve birçok güzel yönüyle Alanya tatiliniz için bütün isteklerinize cevap vermek için sizi bekliyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Türkler, Akdeniz Bulvarı No: X, 07400 Alanya/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0422120097

Instagram: @vikingeninfinityresort

Ziyaretçi Yorumu: “Eşimle balayı çifti olarak gittik çok çok muhteşemdi 5 gece 6 gündüz kaldık hizmette sınır yok süper çalışan personeller çok hoşgörülü güler yüzlüler bizimle çok ilgilendiler otelin tüm personellerine çok teşekkür ediyorum allah nasip kısmet ederse seneye görüşmek dileğiyle Wikingen ailesi…”

13. Vanessa Beach Hotel

13. Vanessa Beach Hotel

Kumsalı, yemekleri, manzarası ve ilgili personeli ile Vanessa Beach Alanya’ya seneye tekrar gelmenize sebep olacak. Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Fuğla Mahallesi, Keleş Sk No:4, 07407 Alanya/Antalya

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Telefon Numarası: 02425171692

Ziyaretçi Yorumu: “Çalışanlar güler yüzlü, fakat bazı koridorlar daha temiz tutulmalı. Kumsal efsane mükemmel bir deniz keyfi, tadını çıkartın :) kafeterya yemekler ve şezlonglar çok iyi. Otopark gayet yeterli.”

14. Azak Blue Otel & Restaurant

14. Azak Blue Otel & Restaurant

Hem otel hem de restoran olarak hizmet veren işletme her iki alanda da oldukça başarılı. Otel kısmı hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Okurcalar, Alparslan Türkeş Blv No:152, 07415 Alanya/Antalya

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Telefon Numarası: 02425274593

Instagram: @azakblueotelrastaurant

Ziyaretçi Yorumu: ”Müşteri memnuniyeti çok güzeldi otel ve odalar temizdi kaliteli bi yer 😊 tercihimiz yine burası olur …”

Labranda Alanya Hotel

Labranda Alanya Hotel

Alanya’nın büyüleyici doğasıyla iç içe olan bu otel, denize sıfır konumu ve konforlu odalarıyla keyifli bir tatil sunuyor. Güler yüzlü personeli, özenle hazırlanmış açık büfesi ve spa hizmetleriyle huzurlu bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Adres: Kestel, Sahil Cd. No:2, 07450 Alanya/Antalya

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Telefon Numarası: 0542 518 16 81

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin denize sıfır konumu ve geniş bahçesi çok güzeldi. Personel güler yüzlüydü, ancak yemek çeşitliliği biraz sınırlıydı. Genel olarak keyifli bir tatil geçirdik.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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