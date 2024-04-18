Tanju Özcan'dan Belediyeye Karşı Eylemlere Katılan Eşine: “Ben de Seni Protesto Ediyorum Eve Geç Geleceğim"
Tanju Özcan'dan Belediyeye Karşı Eylemlere Katılan Eşine: “Ben de Seni Protesto Ediyorum Eve Geç Geleceğim"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, belediyeye karşı yapılan protestoya katıldı. Belediye Meclisi'nde açıklama yapan Tanju Özcan karısına 'Yani karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim' dedi.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, belediyeye karşı yapılan protestoya katıldı.
Tanju Özcan da kendine has üslubu ile eşine Belediye Meclis toplantısında cevap verdi.
İşte Tanju Özcan'ın açıklamaları...
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