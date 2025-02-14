Tam Şu An Moralini Yerine Getirecek Şey Ne?
Tam Şu An Moralini Yerine Getirecek Şey Ne?
Hayatın temposu bazen hepimizi yoruyor ama endişelenme! Çünkü bu test seni biraz gülümsetecek ve moralini yerine getirecek şeyi ortaya çıkaracak. Hadi bakalım seni ne mutlu edecek! 😊
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1. Son zamanlarda moralini en çok ne bozuyor?
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2. Moralinin bozulduğunu genelde kimle paylaşırsın?
3. Bu aktivitelerden hangisi tam sana göre?
4. Olayları ne kadar kafana takarsın? Her şeyi dert edenlerden misin yoksa ‘boş ver, geçer’ diyen gamsızlardan mı?
5. Duygularını kolayca dışa vurur musun yoksa içinde saklamayı mı tercih edersin?
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6. Son bir haftada moralin nasıldı, genelde nasıl hissediyordun?
7. Şimdi biraz güzel şeyler düşünelim. Mutlu bir haberi ilk kiminle paylaşırsın?
8. En son kendin için ne zaman bir şey yaptın?
9. Şu an senin için en önemli öncelik ne?
10. Evet şimdi bir motto seçiyoruz. Bu sözlerden hangisi tam senlik?
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