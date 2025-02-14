Tam Şu An Moralini Yerine Getirecek Şey Ne?

Aile, arkadaşlar ya da sevgilin... Moralini yerine getirmek için en güçlü motivasyon kaynakların onlar! Birlikte bir kahve içmek, yeni bir mekân keşfetmek ya da sadece bol kahkahalı bir sohbet etmek bile o günün tüm yorgunluğunu unutturabilir. Kaygılarından uzaklaşıp anı yaşamak için bu güzel insanlara zaman ayır. Telefonu eline al ve bir plan yap. İnan, bu sana çok iyi gelecek!