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Tam Şu An Anneniz Yanınızdaysa Ona Sarılmak İçin 10 Harika Sebep

etiket Tam Şu An Anneniz Yanınızdaysa Ona Sarılmak İçin 10 Harika Sebep

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 12:01

Anneler Günü geldi çattı. Bizi büyüten, seven ve her ne olursa olsun yanımızda olan annelerimize sarılmamız ve onlara sevdiğimizi söylememiz için hepimizin çok iyi bildiği ama zaman zaman unuttuğu o harika sebepleri keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım!

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1. Bunca zaman yanımızda olduğundan dolayı ona teşekkür etmek için

Bunca yıldır yanımızda oldukları, bizi hep kolladıkları, sevgilerini esirgemedikleri için büyük bir teşekkürü hak ediyorlar!

2. Ne olursa olsun her zaman bizi desteklediği için

Biz inanmadığımızda bile onlar bizi desteklemeyi hiç bırakmadı. Her zaman yanımızda oldular ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediler.

3. Kendimizi kötü hissettiğimiz her an sarıldığı için

Üzgün olduğumuzda, sinirlendiğimizde veya kendimizi yalnız hissettiğimizde her zaman o sıcacık kollarını bize uzattılar ve uzun uzun sarıldılar. Şimdi sarılma sırası bizde!

4. Bizi her zaman koşulsuz bir şekilde sevdiği için

theshubhsterdiaries.com

Annelerimiz bizi biz olduğumuz için sevdiler. Hiçbir koşul beklemeden sevmek bu dünyadaki en güzel şey. Sırf bu yüzden biz de onlara sevgimizi göstermek için kocaman sarılabiliriz!

5. Bize inanmaktan hiç vazgeçmediği için

Onlar biz kendimize inanmadığımızda bile bize inanmaya devam ettiler. Ne olursa olsun başaracağımıza, bunları atlatacağımıza inandılar ve onların inancıyla biz her şeyin üstesinden geldik.

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6. Duygularımızı kontrol edemediğimizde bizi sakinleştirdiği için

Ağlama krizlerinde onun bir sarılması ve öpücüğü her şeyi değiştirirdi. Duygu durumumuzu ve stresimizi kontrol etmemizi sağlayan şey onun sıcacık temasıydı.

7. Onun hiç bitmeyen ve huzur veren anne sıcaklığını hissetmek için

Bazen annelerimizin kokusu, teni ve sıcaklığı içimizdeki her şeyi çözer. Pamuk gibi olmamızı sağlar. Sırf bu yüzden bile onlara sarılıp rahatlayabilir ve sevgimizi gösterebiliriz!

8. Ona ne kadar değer verdiğimizi göstermek için

Bazen annelerimize çok fazla sevgi gösteremiyor ve ne kadar değerli olduklarını hissettiremiyor, söyleyemiyoruz. Bugün tam olarak sarılıp onlara verdiğimiz değeri ve sevgiyi göstermenin zamanı!

9. Bizim başarımıza bizden daha çok sevindiği için

srv.onedio.com

Biz iyi bir not aldığımızda, bir sınavı geçtiğimizde, bir şeyi başardığımızda her zaman bizden daha çok sevindiler. Her zaman bizden daha çok mutlu olup her zaman daha çok desteklediler...

10. Bizi her zaman dinleyen ve tavsiye veren en yakın arkadaşımız olduğu için

Onlar bizim her zaman en yakın arkadaşımızdı. Hiçbir zaman küsmeyen, bizi terk etmeyen ve en yakınımızda olan arkadaşlarımız...

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