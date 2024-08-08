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Tam Bir "Power Couple" Olan Beyonce ve Jay-Z'nin İlişkisini İnceliyoruz!

etiket Tam Bir "Power Couple" Olan Beyonce ve Jay-Z'nin İlişkisini İnceliyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:01

Beyonce ve Jay-Z'nin aşırı samimi, gerçek bir ilişkisi var. Bu ikiliye baktığımızda birbirini devamlı destekleyen ve devamlı başarıya koşan bir çift görüyoruz! Haydi gelin birlikte bu ikilinin aşk defterine bakalım...

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İkili ilk kez 1999’un sonunda gerçekleşen Meksika’da düzenlenen MTV Spring Break Festival’inde bir araya geldi.

İkili ilk kez 1999’un sonunda gerçekleşen Meksika’da düzenlenen MTV Spring Break Festival’inde bir araya geldi.

Burada tanışan ikili, daha sonra Beyonce’in röportajlarda söylediğine göre bir buçuk yıl boyunca arada hiçbir romantik bir şey olmadan sadece arkadaşlık kurdu. Tabii bu arkadaşlık daha sonrasında güçlü bir evliliğe dönüştü...

İlişkileri toplumdan gizli bir şekilde emin adımlarla ilerlerken Beyonce, 2002de Jay-Z’nin Bonnie & Clyde klibinde oynadı.

İlişkileri toplumdan gizli bir şekilde emin adımlarla ilerlerken Beyonce, 2002de Jay-Z’nin Bonnie & Clyde klibinde oynadı.

Bu klipte ikili birlikte Meksika’da kamera karşısına geçti. Bu video klibi, popüler kültür için en ikonik anlardan biri olmuştu desek abartmış olmayız!

İkilinin arasında aşk, Crazy in Love ile mükemmel bir noktaya doğru ilerledi…

İkilinin arasında aşk, Crazy in Love ile mükemmel bir noktaya doğru ilerledi…

Beyonce’in ilk solo albümünde yer alan Crazy in Love şarkısında Jay-Z de yer aldı ve bu şarkıyla birlikte Grammy ödülü kazandılar. Bu şarkı, ikilinin görece gizli yaşamaya çalıştığı aşkını daha da gözler önüne serdi. Çünkü artık aralarında gizleyemeyecekleri kadar büyük bir aşk vardı!

Bir çift olarak ilk kez kırmızı halıda yer almaları ise 2004 yılında oldu.

Bir çift olarak ilk kez kırmızı halıda yer almaları ise 2004 yılında oldu.

MTV Video Müzik Ödülleri’ne çift olarak katılan Beyonce ve Jay-Z, bu görüntünün ardından evliliklerine kadar olan süre boyunca toplum önünde birbirlerine aşkla bakmaya devam ettiler. Tabii o dönemde verilen röportajlardan öğrendiğimize göre Beyonce başlangıçta Jay-Z'den pek etkilenmemiş, zamanla onun çabasıyla aralarında bir şeyler oluşmuş.

4 Nisan 2008 yılında ise ikilinin hayatında en özel gün gerçekleşti, evlendiler!

4 Nisan 2008 yılında ise ikilinin hayatında en özel gün gerçekleşti, evlendiler!

İkilinin düğünü Manattan’da yalnızca yakınlarının olduğu bir şekilde gerçekleşti ve davetlilerin söylediğine göre oldukça duygusal anlar yaşandı. Beyonce, daha sonra verdiği bir röportajda 25 yaşından önce evlenmeyi asla düşünmediğini, öncelikle kendi başına vakit geçirmenin, kendini tanımanın daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de evlendiğinde 27 yaşındaydı.

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2011 yılında Beyonce, kızı Blue Ivy’e hamile olduğunu MTV VMA Ödülleri’nin kırmızı halısında açıkladı.

2011 yılında Beyonce, kızı Blue Ivy’e hamile olduğunu MTV VMA Ödülleri’nin kırmızı halısında açıkladı.

Beyonce’in bu ikonik kırmızı halı görünümü öncesi onun hamile olduğu söylentileri tüm magazin haberlerinde yer alıyordu. Bu söylentileri yine kendine yakışan şekilde onaylayarak kraliçeliğini göstermiş oldu! Blue Ivy, 7 Ocak 2012 yılında dünyaya gelerek Carter ailesini üç kişiye yükseltti.

Her şey peri masalı gibi ilerlerken, 2014 yılında bir anda magazine kötü haberlerle düşmeye başladılar…

2014 yılında Met Gala’dan sızdırılan bir gizli görüntü, ikilinin ilişkisinin kötüye ilerlediği iddialarını ortaya çıkarttı. Bu görüntülerde Beyonce’in kız kardeşi Solange, üçü asansördeyken Jay-Z’e fiziksel olarak saldırıyordu. Solange’in bu tepkisinin ardında, Jay-Z’nin Beyonce’i aldattığı iddiaları vardı. Ancak olayda yer alan taraflar ortak bir açıklama yaparak bu olayın sebebinin aldatma olmadığını söylemişlerdi.

2016 yılında Beyonce’in Lemonade’i yayınlaması da aldatma iddialarını güçlendirdi.

Şarkının sözlerinde bir aldatma olduğu ve bunun yakalandığı açıkça belli oluyordu. Bu olaydan bir ay sonraki Met Gala’da Beyonce sahneye tek başına çıktı, bir sonraki MTV VMA’de de yanında Jay-Z yoktu. İkilinin bu ayrılığı aradan birkaç ay geçtikten sonra Beyonce’in dünya turnesinde bitti ve tekrar birlikte sahneye çıkmaya başladılar.

Tüm bu aldatma iddialarından bir yıl sonra Beyonce ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Tüm bu aldatma iddialarından bir yıl sonra Beyonce ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Sir ve Rumi, aldatma iddialarının üzerine gelmiş olsalar da ikilinin evliliğini kurtarmak için önemli bir rol oynadılar. Bebeklerin ardından Jay-Z 4:44 şarkısında aldatma iddialarını doğrulayarak bundan utanç duyduğunu dile getiren sözlere yer verdi.

İkiliyi en son Beyonce’in 42.doğum günü kutlamalarındaki samimi ev fotoğraflarıyla gördük.

İkiliyi en son Beyonce’in 42.doğum günü kutlamalarındaki samimi ev fotoğraflarıyla gördük.

Her ne kadar göz önünde olsalar da ilişkilerini oldukça özel bir alanda yaşamayı seçen Beyonce ve Jay-Z, bir yandan Beyonce’in dünya turnesi için birlikte geziyorlar. Yaşadıkları son magazinsel olay ise, Jay-Z’nin Beyonce’in Grammy’de Yılın Albümü ödülünü Harry Styles’a kaptırmasına verdiği tepkiydi. Jay-Z, bu ödülü gerçekte hak eden kişinin eşi olduğunu açıkça dile getirdi.

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