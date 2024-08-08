Tam Bir "Power Couple" Olan Beyonce ve Jay-Z'nin İlişkisini İnceliyoruz!
Tam Bir "Power Couple" Olan Beyonce ve Jay-Z'nin İlişkisini İnceliyoruz!
Beyonce ve Jay-Z'nin aşırı samimi, gerçek bir ilişkisi var. Bu ikiliye baktığımızda birbirini devamlı destekleyen ve devamlı başarıya koşan bir çift görüyoruz! Haydi gelin birlikte bu ikilinin aşk defterine bakalım...
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İkili ilk kez 1999’un sonunda gerçekleşen Meksika’da düzenlenen MTV Spring Break Festival’inde bir araya geldi.
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İlişkileri toplumdan gizli bir şekilde emin adımlarla ilerlerken Beyonce, 2002de Jay-Z’nin Bonnie & Clyde klibinde oynadı.
İkilinin arasında aşk, Crazy in Love ile mükemmel bir noktaya doğru ilerledi…
Bir çift olarak ilk kez kırmızı halıda yer almaları ise 2004 yılında oldu.
4 Nisan 2008 yılında ise ikilinin hayatında en özel gün gerçekleşti, evlendiler!
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