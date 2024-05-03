Tacizden Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılmıştı: Markette 1'i Çocuk 2 Kişiyi Taciz Etti!

Başakşehir'de metroda genç bir kızı taciz etmesi üzerine gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı.