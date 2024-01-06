Taciz Mesajı Atan Kuryenin Kargo Şirketine Para Cezası Kesildi
Taciz Mesajı Atan Kuryenin Kargo Şirketine Para Cezası Kesildi
Kargo sahibinin cep telefonuna taciz içerikli mesajlar gönderen kuryenin kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası kesildi.
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Bir kadın, internet üzerinden aldığı bir ürünün kargo ile evine gönderilmesini istedi.
Kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibinin cep telefonuna taciz içerikli mesajlar gönderdi.
Kargo sahibi, gelen mesajların ardından kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını söyleyerek, KVKK'ye şikayette bulundu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi.
Olayı gerçekleştiren kuryenin, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespit edildi.
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Aynı zamanda kargo şirketine kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.
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