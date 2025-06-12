Survivor Finalistlerinden Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlülere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 12 Haziran Perşembe günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.
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2. Sahipsizler dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.
3. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ilk bölümden İstanbul Fethi bölümüne kadar dizide kalan Ali Nuri Türkoğlu karakterini anlattı.
4. Teşkilat'ın 147. bölümüne damga vuran anlar dizideki patlama sahnesi oldu.
5. Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolü netlik kazandı.
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6. Fenomen set çalışanından dikkat çeken bir açıklama geldi.
7. İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan sonra doğruca mahkeme salonuna giden ünlü çiftler...
8. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Almeda Baylan paylaşımıyla korkuttu.
9. "Cüneyd" karakteriyle gönüllere taht kuran Mert Yazıcıoğlu final sonrası karakteri dair samimi açıklamalarda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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