onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Finalistlerinden Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlülere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Finalistlerinden Ben Bilmem Eşim Bilir'den Sonra Boşanan Ünlülere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.06.2025 - 01:48

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

12 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 12 Haziran Perşembe günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.

1. 12 Haziran Perşembe günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.

Nefes kesen Survivor All Star 2025’te final heyecanı en üst noktaya çıktı! Batuhan Karacakaya'nın ilk finalist olduğu netlik kazanmıştı. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yarı finalde yine zorlu anlar yaşandı. Yarı final macerası sonrası ikinci finalist de belli oldu!

Detaylar:

2. Sahipsizler dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

2. Sahipsizler dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı karakterlerin ateşli sahnesi seyirciden tam puan aldı.

Detaylar:

3. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ilk bölümden İstanbul Fethi bölümüne kadar dizide kalan Ali Nuri Türkoğlu karakterini anlattı.

3. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ilk bölümden İstanbul Fethi bölümüne kadar dizide kalan Ali Nuri Türkoğlu karakterini anlattı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı. Akşam'dan Hüsna Köşger'in haberine göre, Türkoğlu 'Şehzade Orhan' rolüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Detaylar:

4. Teşkilat'ın 147. bölümüne damga vuran anlar dizideki patlama sahnesi oldu.

4. Teşkilat'ın 147. bölümüne damga vuran anlar dizideki patlama sahnesi oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti. Teşkilat'ın resmi sosyal medya hesabından patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Detaylar:

5. Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolü netlik kazandı.

5. Yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolü netlik kazandı.

Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasının ardından kanallar, raflarda bekleyen aşiret dizileri için harekete geçti. Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Bereketli Topraklar için hazırlıklar tam gaz sürerken dizinin başrolü Ömer Bereketoğlu'nu canlandıracak oyuncu belli oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Fenomen set çalışanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

6. Fenomen set çalışanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizi ve film setlerinin merak edilenlerini yanıtlamaya devam ediyor. Yalçın, bu defa sette karşılaştığı en tuhaf pozisyonu açıkladı.

Detaylar:

7. İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan sonra doğruca mahkeme salonuna giden ünlü çiftler...

7. İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'de yarıştıktan sonra doğruca mahkeme salonuna giden ünlü çiftler...

İlker Ayrık'ın sunuculuğunu üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir, her bölüm araba dağıtırken aynı zamanda yarışmaya konuk gelen ünlü çiftlerin bir şekilde boşanmasına da neden oluyordu. Yarışmada yer alan ünlü çiftlerin büyük çoğunluğunun evliliği biterken söz konusu durum artık 'uğursuzluk' olarak anılmaya başladı.

Detaylar:

8. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Almeda Baylan paylaşımıyla korkuttu.

8. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Almeda Baylan paylaşımıyla korkuttu.

Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Almeda Baylan, çeyrek finali izlemek için İstanbul'a geldi. Almeda, final oyununu izlerken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından Almeda'dan hastane odasında paylaşım geldi.

Detaylar:

9. "Cüneyd" karakteriyle gönüllere taht kuran Mert Yazıcıoğlu final sonrası karakteri dair samimi açıklamalarda bulundu.

9. "Cüneyd" karakteriyle gönüllere taht kuran Mert Yazıcıoğlu final sonrası karakteri dair samimi açıklamalarda bulundu.

NOW'ın en iddialı işlerinden Kızıl Goncalar, sezon ortasında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cüneyd Güneş'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, dizinin final yapmasından aylar sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Burada Cüneyd karakteri hakkında konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın