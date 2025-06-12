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Büyük Kapışmanın Adı Netleşti: Survivor 2025 Finalistleri Belli Oldu!

Büyük Kapışmanın Adı Netleşti: Survivor 2025 Finalistleri Belli Oldu!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.06.2025 - 01:28

Nefes kesen Survivor All Star 2025’te final heyecanı en üst noktaya çıktı! Batuhan Karacakaya'nın ilk finalist olduğu netlik kazanmıştı. 12 Haziran Perşembe günü yapılan yarı finalde yine zorlu anlar yaşandı. Yarı final macerası sonrası ikinci finalist de belli oldu!

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Survivor All Star 2025'te büyük finale sadece saatler kaldı.

Survivor All Star 2025'te büyük finale sadece saatler kaldı.

Aylardır devam eden zorlu ada koşulları, büyük eforların harcandığı parkurlar derken sona yaklaşıldı. Kıyasıya rekabetin doruğa çıktığı Survivor'da Finale ilk adını yazdıran isim Batuhan Karacakaya olmuştu. 

Sevgi'nin elenmesi sonrası İstanbul finaline adlarını yazdıran yarışmacılar da Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel olmuştu.

Bu akşam (12 Haziran Perşembe) günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.

Bu akşam (12 Haziran Perşembe) günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.

Survivor Türkiye 2025'te yarı final mücadelesinde yine kıran kıran bir mücadeleye şahit olduk AllStar – Gönüllüler'de Volkan'la düello yapan Adem Kılıçcı ikinci finalist olmayı başardı.

13 Haziran Cuma günü yapılacak Survivor finalinde yarışacak olan finalistler de Batuhan ve Adem oldu!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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