Büyük Kapışmanın Adı Netleşti: Survivor 2025 Finalistleri Belli Oldu!
Nefes kesen Survivor All Star 2025’te final heyecanı en üst noktaya çıktı! Batuhan Karacakaya'nın ilk finalist olduğu netlik kazanmıştı. 12 Haziran Perşembe günü yapılan yarı finalde yine zorlu anlar yaşandı. Yarı final macerası sonrası ikinci finalist de belli oldu!
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Survivor All Star 2025'te büyük finale sadece saatler kaldı.
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Bu akşam (12 Haziran Perşembe) günü Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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