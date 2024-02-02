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Survivor All Star'da Sence İlk Kim Diskalifiye Edilir?

Survivor All Star'da Sence İlk Kim Diskalifiye Edilir?

survivor
themyscira - Misafir Editör
02.02.2024 - 15:01

Sezona başladığı günden bu yana Survivor All Star'da tempo hep çok yüksek. Bu da birilerinin diskalifiye edilme ihtimalini artırıyor haliyle... Biz de bir size soralım dedik. 

Sizce Survivor All Star'da ilk kim diskalifiye edilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sizce Survivor All Star'da ilk kim diskalifiye edilir?

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pikasevde

turabi çok oy almış ama onu acun asla diskalifiye etmez ondan reyting kasıyor adam o yüzden çağırdı zaten