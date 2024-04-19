Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Survivor'a Giden Akalın'dan Konserine Şaşıran Derici'ye 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Survivor'a Giden Akalın'dan Konserine Şaşıran Derici'ye 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
19.04.2024 - 19:40

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Hadise'den yeni bir konser paylaşımı geldi!

Son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Hadise'den yeni bir konser paylaşımı geldi!

Survivor'a giden Demet Akalın, aşkını unutmadı!

Survivor'a giden Demet Akalın, aşkını unutmadı!

Hande Erçel'den yeni pozlar geldi!

Hande Erçel'den yeni pozlar geldi!

Öge Özpirinçci, Hazal Kaya'yı övdü.

Öge Özpirinçci, Hazal Kaya'yı övdü.

Hazal Kaya da Özge Özpirinçci'yi.

Hazal Kaya da Özge Özpirinçci'yi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şeyma Subaşı, spor yapmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, spor yapmayı ihmal etmedi.

İrem Derici, kendi konserine şaşırdı!

İrem Derici, kendi konserine şaşırdı!

Serenay Sarıkaya yine ve yeniden sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya yine ve yeniden sosyal medyayı salladı.

Kerimcan Durmaz, yeni klibinden pozlar paylaştı.

Kerimcan Durmaz, yeni klibinden pozlar paylaştı.

Mert Ramazan Demir'den patili paylaşım geldi.

Mert Ramazan Demir'den patili paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri çekimlerinden anlar paylaştı.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri çekimlerinden anlar paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın