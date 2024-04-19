Survivor'a Giden Akalın'dan Konserine Şaşıran Derici'ye 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Survivor'a Giden Akalın'dan Konserine Şaşıran Derici'ye 19 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Hadise'den yeni bir konser paylaşımı geldi!
Survivor'a giden Demet Akalın, aşkını unutmadı!
Hande Erçel'den yeni pozlar geldi!
Öge Özpirinçci, Hazal Kaya'yı övdü.
Hazal Kaya da Özge Özpirinçci'yi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şeyma Subaşı, spor yapmayı ihmal etmedi.
İrem Derici, kendi konserine şaşırdı!
Serenay Sarıkaya yine ve yeniden sosyal medyayı salladı.
Kerimcan Durmaz, yeni klibinden pozlar paylaştı.
Mert Ramazan Demir'den patili paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri çekimlerinden anlar paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın