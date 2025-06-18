Survivor 2025’in Ardından Survivor 2026 İddiası: Emir Berke Zincidi Survivor 2026’da mı Olacak?

Survivor 2025’in Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile tamamlanmasının ardından Survivor 2026 için dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladı. Survivor 2025’in ardından Survivor 2026’nın hangi konseptte yapılacağı ve Survivor 2026’da hangi isimlerin olacağı henüz netlik kazanmazken sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşıyor.

Bu iddialardan sonuncusu da bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi'nin (Küçük Osman) Survivor 2026’da ünlüler kadrosunda olacağı iddiası.