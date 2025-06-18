onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2025’in Ardından Survivor 2026 İddiası: Emir Berke Zincidi Survivor 2026’da mı Olacak?

Survivor 2025’in Ardından Survivor 2026 İddiası: Emir Berke Zincidi Survivor 2026’da mı Olacak?

survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 18:17

Survivor 2025’in Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile tamamlanmasının ardından Survivor 2026 için dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladı. Survivor 2025’in ardından Survivor 2026’nın hangi konseptte yapılacağı ve Survivor 2026’da hangi isimlerin olacağı henüz netlik kazanmazken sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşıyor. 

Bu iddialardan sonuncusu da bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi'nin (Küçük Osman) Survivor 2026’da ünlüler kadrosunda olacağı iddiası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025 tamamlandı. Uzun yıllardır devam eden Survivor bir kez daha Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile sona erdi.

Survivor 2025 tamamlandı. Uzun yıllardır devam eden Survivor bir kez daha Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile sona erdi.

Ancak Adem bu kez SMS’siz sezonda, performans sezonunda şampiyon oldu. Yarışmanın son 3’üne Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya ve Volkan Çetinkaya kaldı. 

İlk elenen Volkan oldu, finale Adem ve Batuhan kaldı. Son oyunların tamamlanmasıyla Survivor 2025’in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Survivor 2025’in tamamlanmasıyla sosyal medyada Survivor 2026’nın heyecanı oluşmaya başladı.

Survivor 2025’in tamamlanmasıyla sosyal medyada Survivor 2026’nın heyecanı oluşmaya başladı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından Survivor 2026 hakkında iddialar dolaşmaya başladı. Takımların nasıl olacağı, formatın nasıl olacağı, hatta takımlarda kimlerin olacağı konuşulmaya başladı. Fan hesapları, sevdikleri isimleri Survivor’da görmek için anketler açıp kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Survivor 2026’da olacağı iddia edilen isimlerden biri de bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza giren ‘Küçük Osman’ oldu.

Survivor 2026’da olacağı iddia edilen isimlerden biri de bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza giren ‘Küçük Osman’ oldu.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman ki’de evin küçük Osman’ı olan Emir Berke Zincidi’nin Survivor 2026 kadrosunda olacağı sosyal medyada dolaşan iddialardan biri oldu. 

Tabii henüz resmi bir açıklama olmadı, kadroların oluşmasına ve duyurulmasına uzun bir süre var ancak sosyal medyada Survivor 2026 heyecanı şimdiden oluşmaya başladı. 

Emir Berke Zincidi de Survivor 2026 kadrosunda olacak mı bekleyip göreceğiz!

Emir Berke Zincidi 👇

Emir Berke Zincidi 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın