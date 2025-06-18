Survivor 2025’in Ardından Survivor 2026 İddiası: Emir Berke Zincidi Survivor 2026’da mı Olacak?
Survivor 2025’in Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile tamamlanmasının ardından Survivor 2026 için dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladı. Survivor 2025’in ardından Survivor 2026’nın hangi konseptte yapılacağı ve Survivor 2026’da hangi isimlerin olacağı henüz netlik kazanmazken sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşıyor.
Bu iddialardan sonuncusu da bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi'nin (Küçük Osman) Survivor 2026’da ünlüler kadrosunda olacağı iddiası.
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Survivor 2025 tamamlandı. Uzun yıllardır devam eden Survivor bir kez daha Adem Kılıççı’nın şampiyonluğu ile sona erdi.
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Survivor 2025’in tamamlanmasıyla sosyal medyada Survivor 2026’nın heyecanı oluşmaya başladı.
Survivor 2026’da olacağı iddia edilen isimlerden biri de bir dönemin efsane dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza giren ‘Küçük Osman’ oldu.
Emir Berke Zincidi 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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