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Suriye'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Oluşan Sel Yüzünden Binlerce Tüp Sokaklara Saçıldı

Suriye'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Oluşan Sel Yüzünden Binlerce Tüp Sokaklara Saçıldı

Suriye
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.02.2024 - 23:27

Suriye'nin Lazkiye ilinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle gaz dolum tesisini su basması nedeniyle binlerce tüp, sele kapılarak sokaklarda sürüklendi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay, Lazkiye'nin kuzeyindeki Sinjuvan köyünde meydana geldi. Tesis çalışanları, sel sularına kapılarak sokaklardan dere yatağına sürüklenen binlerce tüpü sabah saatlerinde bölgeden topladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay, Lazkiye'nin kuzeyindeki Sinjuvan köyünde meydana geldi. Tesis çalışanları, sel sularına kapılarak sokaklardan dere yatağına sürüklenen binlerce tüpü sabah saatlerinde bölgeden topladı.

Sel nedeniyle gaz dolum ünitesindeki çalışmalar durduruldu. Esed rejiminin kontrolündeki Şam, Halep ve Lazkiye gibi şehirlerde kış mevsiminin başlamasından bu yana ev tipi tüp krizi yaşanıyor.

Sel nedeniyle gaz dolum ünitesindeki çalışmalar durduruldu. Esed rejiminin kontrolündeki Şam, Halep ve Lazkiye gibi şehirlerde kış mevsiminin başlamasından bu yana ev tipi tüp krizi yaşanıyor.

İşte o görüntüler...

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