Suna Yıldızoğlu'ndan Eski Eşi Kayhan Yıldızoğlu'na Duygulandıran Veda Mesajı

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu geçtiğimiz 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Yıldızoğlu ardından yüzlerce film ve dizi bıraktı. Yeşilçam'dan televizyon çağına pek çok işiyle saygı duyulan Yıldızoğlu'na bir veda mesajı da iki yıl evli kaldıkları eski eşi ve ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu'ndan geldi.