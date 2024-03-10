Suna Yıldızoğlu'ndan Eski Eşi Kayhan Yıldızoğlu'na Duygulandıran Veda Mesajı
Suna Yıldızoğlu'ndan Eski Eşi Kayhan Yıldızoğlu'na Duygulandıran Veda Mesajı
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu geçtiğimiz 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Yıldızoğlu ardından yüzlerce film ve dizi bıraktı. Yeşilçam'dan televizyon çağına pek çok işiyle saygı duyulan Yıldızoğlu'na bir veda mesajı da iki yıl evli kaldıkları eski eşi ve ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu'ndan geldi.
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Kayhan Yıldızoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Usta oyuncu pek çok kişi tarafından saygıyla anıldı.
Bunlardan en duygusal olanı kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Suna Yıldızoğlu'ndan geldi.
Yıldızoğlu eski eşinin soyadını taşımaktan hep onur duyduğunu, aşkları bitse de sevgi ve saygılarının sürdüğünü yazdı.
Bir de eskilerden fotoğraf paylaştı.
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