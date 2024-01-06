Şu Anki İlişkin Sana Nasıl Hissettiriyor?

İlişkinizin bazı önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Endişelerinizi gidermek ve aranızdaki bağı güçlendirmek için partnerinizle açık bir iletişim kurmanız çok önemli. İlişkinizin bazı yönleri mutsuzluğa veya rahatsızlığa neden olabilir. Karşılaştığınız sorunları çözmek için çift terapisi almayı düşünebilirsiniz. İlişkinizdeki mutluluğu ve uyumu yeniden sağlamak için yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlara odaklanırsanız ilişkiniz daha güzel bir evreye geçecektir.