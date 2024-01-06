Şu Anki İlişkin Sana Nasıl Hissettiriyor?
Şu Anki İlişkin Sana Nasıl Hissettiriyor?
Bize biraz ilişkinizden ve partnerinden bahset, bu ilişkinin sana nasıl hissettirdiğini söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Söyle bakalım, sıradan bir günde partnerini göreceğin için ne kadar heyecanlanırsın?
3. Peki partnerinle arandaki iletişimi nasıl tanımlarsın?
4. Ortak ilgi alanlarınız ve hobileriniz var mı diye sorsak?
5. Partnerinin arkadaşları ve ailesi hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle gelecek hakkında konuştuğunuzda kendini nasıl hissediyorsun?
7. Partnerinle birlikte ne sıklıkla dışarı çıkıyor ve keyifli zaman geçiyorsunuz?
8. Son olarak söyle bakalım, ilişkinizdeki birbirinize güven seviyeniz ne durumda?
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