Şu An Orta Yaşlı Olanların Küçükken Türk Filmlerinde Görüp Altına Kaçırmasına Sebep Olan Detaylar
Şu An Orta Yaşlı Olanların Küçükken Türk Filmlerinde Görüp Altına Kaçırmasına Sebep Olan Detaylar
Eğer şu an yaşınız 40 civarlarına geliyorsa muhtemelen bunlardan birkaçını görmüş ve evdeki tuvalete kalkmaya bile korkmuşsunuzdur. Şu an size çok komik gelecek ama bakalım hatırlayınca ne düşüneceksiniz?
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"Ahh Belinda" filminde babaannenin çocuklara söylediği "Dunganga" ninnisi uykuların kaçması için yeterliydi. Şuraya sözlerini yazalım da çocukluğunuza dönün biraz.
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Şen Dul Şaban ve komuşlarının tıka basa yediği bulgur pilavı ritüelini hatırlıyor musunuz? Pilav bitmezse Dardar Dede başınıza çok fenalıklar açardı (!)
Şu an karşımıza çıksa eski bir dostu görmüş gibi seviniriz kesin ama o zamanlar Gulyabani bizim için korkunç bir şeydi.
Sosyete Şaban'ın "Yallah cinler yallah, kış kış cinler kış kış" şarkısında korkmayan da ne bileyim...
Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki pörtlek gözlü harami başını görüp salçalı ekmeğini yiyemeyen çocuklar şu an büyüdü.
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Fatma Girik'in Kanlı Nigar filminde canlandırdığı Hacı Bumbala gerçekten bu zamana kadar gördüğümüz en ürkütücü şeylerden olabilir.
Tarkan'ın ahtapotu şu an size saçma gelebilir ama o zamanlar nasıl korktuğunuzu az çok tahmin ediyoruz.
Şeytan filminde kafası 360 derece dönen manyak kız da az bacaklarımızı titretmedi ha!
Fatma Girik'in bebeğini çalan lanet olasıca pislik kartala olan sinirimiz hala geçmiş değil. Çok sinir bozucuydu bu hayvan ya!
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