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Sosyal Medyada Yaptıklarına Göre Sen Hangi Platformda Fenomen Olurdun?

etiket Sosyal Medyada Yaptıklarına Göre Sen Hangi Platformda Fenomen Olurdun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 17:46

Bazı kullanıcılar paylaştığı hikayelerle popüler hale geliyor, bazısı da kısa bir cümle paylaşarak bile hemen popülerleşebiliyor. Kullanım alışkanlıkların bazen pek önemli oluyor çünkü sosyal medya platformlarında aniden fenomen olabiliyorsun!

Biz de merak ettik ve eğlenceli bir test hazırladık. Hangi platformda fenomen olurdun?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Sosyal medya hesaplarını stalkladık diyelim. Sence hangi platform dikkatimizi çeker?

4. Sosyal medyada en takıntılı olduğun şeyi öğrenebilir miyiz?

5. Hiç başkasının hesabından kendi profiline nasıl göründüğünü görmek için baktığın oluyor mu?

5. Hiç başkasının hesabından kendi profiline nasıl göründüğünü görmek için baktığın oluyor mu?
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6. Herhangi bir platformda paylaşım yaptıktan sonra ne sıklıkta bildirim alıyorsun?

7. Reels, story, tweet… Ne paylaşırsan paylaş, altına gelen yorumlar genelde nasıl oluyor?

8. Instagram senin için ne ifade ediyor?

9. Sosyal medyada ne olursa fenomen olmaya başlayacağını düşünürsün?

10. Dürüst ol: Telefonunun ekran süresi hangi zamanlar artıyor?

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11. Fenomen olunca yapacağın ilk iş ne olur?

Kesinlikle Instagram fenomeni olurdun!

Sende o doğal ışıltı var! Poz verirken kasılmayan, story atarken hayatı süzgeçten geçirmeyen ama yine de göze hitap etmeyi başaran bir halin var. Paylaştıkların ben buradayım diye bağırmıyor ama gören de kayıtsız kalamıyor. Takipçin az olabilir ama sorun değil. Senin tarzın Instagram’a cuk oturuyor. Sade ama etkileyici. Uğraşılmış ama abartısız. Zaten bu platform artık gürültüden sıkıldı diyebiliriz. Senin gibi net ve temiz bir enerjiye ihtiyacı var. Bir gün bir fotoğraf atarsın ve herkes 'Bu hesap neden daha önce önüme çıkmadı?' der. Emin olabilirsin!

TikTok fenomeni olurdun!

Kamerayı açtığında enerjin değişiyor mu? Bizce değişiyor! Belki şimdi çok paylaşım yapmıyorsun ya da halen “Bu ses ile nasıl bir video çekebilirim?” diye düşünenlerdensin ama sende o potansiyel var. Hızlı düşünüyorsun, yaratıcı tarafın güçlü ve kendini göstermekten korkmuyorsun. Viral olacak yeni video sende duruyor olabilir. Henüz yayınlamamış olman önemli değil. TikTok seni sevse şaşırmayız çünkü sen de algoritmanın ruhunu çözebilecek nadir insanlardansın. Zorlama değil, içinden geldiği gibi davranıyorsun ve bu platformda en çok o yürüyor zaten. Ufak bir fikir verelim: İyi bir ışık ve dürüst bir enerjiyle “Neden herkes bu kişiyi konuşuyor?” dedirtebilirsin!

X (Twitter) fenomeni olurdun!

Senin kelimelerle aran çok iyi ve onlarla işin var. 280 karaktere roman sığdıracak ve bir emojiyle tartışma başlatacak potansiyelin var ama belki şu an sadece kendi çapında takılıyorsun. E olabilir! Ama o zamanlama duygun, lafı uzatmadan net olman, bazen iğneleyici ama zekice tavrın... X seni bekliyor olabilir. Çok paylaşım yapmasan da arada yazdığın şeylerle “Bunu neden ben yazmadım?” dedirten cümleler kuruyorsan bu mecra sana göre. Bir gün bir tweet atarsın, alıntılar alır başını gider. Kimi güler, kimi bozulur ama kimse görmezden gelemez. O gün geldiğinde de “Zaten bu kişi hep iyi yazıyordu” derler.

Işıkları hazırla çünkü YouTube fenomeni olacaksın!

Sende anlatacak çok şey var ve hem de dolu dolu. Belki şimdiye kadar kameraya bakıp konuşmak sana uzak gelmiştir ama içten içe anlatsam kim bilir kimlere dokunur diye düşündüğün konular var. İşte orası YouTube’un alanı. Sen hızlı geçilen Reels’lik değil, oturulup izlenen, dinlenilen ve üzerine düşünülen bir içerik üreticisi olabilirsin. Yani tek tuşla geçilemeyecek kadar samimi ve kestirilemeyecek kadar katmanlı birisin. Şu an elinde tripod olmasa da fikirlerin sağlam. Konu anlatışın her zaman içten bir tavırda. O yüzden ekran karşısına geçtiğinde seni izleyen biri kolay kolay başka videoya geçmez. Zamanı geldiğinde “Bu kanalı yeni keşfettim ama arşivi komple bitirdim.” diyen bir kitlen olur. Çünkü sen zaten anlatmaya değer birisin!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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