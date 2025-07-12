Sosyal Medyada Yaptıklarına Göre Sen Hangi Platformda Fenomen Olurdun?

Bazı kullanıcılar paylaştığı hikayelerle popüler hale geliyor, bazısı da kısa bir cümle paylaşarak bile hemen popülerleşebiliyor. Kullanım alışkanlıkların bazen pek önemli oluyor çünkü sosyal medya platformlarında aniden fenomen olabiliyorsun!

Biz de merak ettik ve eğlenceli bir test hazırladık. Hangi platformda fenomen olurdun?