Sosyal Medyada Yaptıklarına Göre Sen Hangi Platformda Fenomen Olurdun?
Bazı kullanıcılar paylaştığı hikayelerle popüler hale geliyor, bazısı da kısa bir cümle paylaşarak bile hemen popülerleşebiliyor. Kullanım alışkanlıkların bazen pek önemli oluyor çünkü sosyal medya platformlarında aniden fenomen olabiliyorsun!
Biz de merak ettik ve eğlenceli bir test hazırladık. Hangi platformda fenomen olurdun?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Sosyal medya hesaplarını stalkladık diyelim. Sence hangi platform dikkatimizi çeker?
4. Sosyal medyada en takıntılı olduğun şeyi öğrenebilir miyiz?
5. Hiç başkasının hesabından kendi profiline nasıl göründüğünü görmek için baktığın oluyor mu?
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6. Herhangi bir platformda paylaşım yaptıktan sonra ne sıklıkta bildirim alıyorsun?
7. Reels, story, tweet… Ne paylaşırsan paylaş, altına gelen yorumlar genelde nasıl oluyor?
8. Instagram senin için ne ifade ediyor?
9. Sosyal medyada ne olursa fenomen olmaya başlayacağını düşünürsün?
10. Dürüst ol: Telefonunun ekran süresi hangi zamanlar artıyor?
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11. Fenomen olunca yapacağın ilk iş ne olur?
Kesinlikle Instagram fenomeni olurdun!
TikTok fenomeni olurdun!
X (Twitter) fenomeni olurdun!
Işıkları hazırla çünkü YouTube fenomeni olacaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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