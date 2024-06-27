Sosyal Medyada Yaptıkları Paylaşımlardan Sonra Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Gözaltına Alındı
Sosyal Medyada Yaptıkları Paylaşımlardan Sonra Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Gözaltına Alındı
X platformunda yaptıkları paylaşımlar sonrasında Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. İşte detaylar...
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'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan daha önce tutuklanıp tahliye edilen İran asıllı Ramin Saeidi tekrar gözaltına alındı.
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Sosyal medyada çeşitli provokasyonlara imza atan Saeidi, son olarak Tacikistan'la ilgili bir paylaşımla gündeme gelmişti.
Saeidi'nin paylaşımında şunlar yazıyordu: "Tacikistan yönetimi başörtü takılmasını ve İslami bayramların kutlanılmasını yasakladı. Hazır olalım bu sefer de bunlar özgür yaşasın diye kalkıp Türkiye'ye gelecekler."
Deport edilmesi beklenen Saeidi, bir başka paylaşımında da "Sizce bunlar erkek mi kadın mı?" ifadelerini kullanmıştı.
Saeidi haricinde son dönemde X platformundaki paylaşımlarından ötürü gözaltına alınan bir diğer isim de 'Distaste Moment' isimli iki ayrı hesap kullanan Fahrettin Gökberk Akbulut.
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X platformunda toplamda 90 bine yakın takipçisi bulunan Fahrettin Gökberk Akbulut'un 'tehdit', 'hakaret', 'nefret söylemi' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' gibi suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.
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