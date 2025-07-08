Sosyal Medyada Bir Videonun Yapay Zeka Ürünü Olduğunu Anlamanın 10 Yolu

Bir videoya denk geldiniz. Biri yağmurun altında ağlıyor, biri İspanyol balkonunda keman çalıyor, yaşlı bir teyze dans ederken kalpleri topluyor. Ve içinden bir ses 'Bu çok iyi ya…' diyor. Ama sonra hemen ardından başka bir ses geliyor: “Bir dakika… Bu sahne biraz fazla iyi değil mi?”

Artık sosyal medya, sadece kullanıcıların çektiği içeriklerden ibaret değil. Yapay zeka, bir sahneyi baştan sona, sıfırdan yaratabiliyor. Üstelik bu videolar o kadar gerçekçi ki, gerçek olanla olmayan arasındaki çizgi, bildiğimiz anlamda bulanıklaşıyor.

İşte tam da bu yüzden, bir içeriğin AI ürünü olup olmadığını anlamak için bir miktar dikkat, biraz gözlem, biraz da bu rehber gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz.