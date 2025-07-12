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Sosyal Medya Diline Ne Kadar Hakimsin?

etiket Sosyal Medya Diline Ne Kadar Hakimsin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 14:31

Artık her yerde denk geldiğimiz ama bazen ne olduğunu anlamadığımız sosyal medya kelimeleriyle küçük bir test yapıyoruz. “Slay”, “Ghosting” ya da “Rizz” dendiğinde kafan karışıyorsa test tam sana göre. Bazılarına zaten hakim olduğunu düşünüyoruz ama birkaç tane de bilemeyeceğin terim ekledik!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! "Ratio" kelimesi sosyal medyada ne anlama geliyor?

4. Biri sana “Slay queen!” dediyse ne demek istiyor olabilir?

5. Aslında sıkça yaşadığımız ve tanımlayamadığımız şeylerden biri olan "FOMO" ne anlama geliyor?

5. Aslında sıkça yaşadığımız ve tanımlayamadığımız şeylerden biri olan "FOMO" ne anlama geliyor?
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6. "Delulu" kelimesinin anlamını biliyor musun?

7. “POV” kısaltması neyi ifade eder diye sorsak?

8. "Cap/No Cap" ne anlama geliyor peki?

9. Bir kişi veya bir olay “cancelled” olduysa ne olmuştur?

10. Son olarak "rizz" ne demek diye soralım!

10. Son olarak "rizz" ne demek diye soralım!

Sosyal medya diline pek hakim değilsin gibi.

Verdiğin cevaplara baktığımızda sosyal medya diline pek hakim olmadığını gördük. Belirli platformlarda hesapların var ve sadece gündemi takip etmek için kullanıyor olabilirsin. Haberler, son dakika gelişmeleri ve belki arada viral olan gönderileri inceliyor olabilirsin. Ekran süren de epey az. Biraz daha zaman geçirdikten sonra bu testi yeniden çözmeni tavsiye ediyoruz!

Sosyal medyada biraz daha vakit geçirirsen testi doğru bir şekilde bitirebilirsin!

Verdiğin cevaplara bakacak olursak bu terimlere aşina gibisin ama bazı yerlerde kafan karışmış gibi. Bazı sorularda ikilemde kalmış olabilirsin ama dert değil, yoksa TikTok ya da X hesabı açarak bu kavramlara biraz daha aşina olabilirsin!

Güzel iş çıkardın!

Birkaç terim dışında bütün terimlere aşina olduğunu gördük! Belki birkaç terimi dikkatin dağıldığı için ya da dilinin ucuna geldiği ama unuttuğun için kaçırmış olabilirsin ama dert değil! Bu terimleri sosyal medyada çok fazla vakit geçiren biri de tamamen bilemeyebilir çünkü kullandığı platformlar ve takip ettiği hesaplar çok etkiliyor. Belli ki standart bir kullanıcısın ama yavaş yavaş 'alt' dediğimiz tabakayı da takip etmeye başlamışsın.

Bütün terimleri doğru bildin!

Tebrik ederiz! Verdiğin yanıtlara göre sosyal medya dili hayatının pek çok yerinde kendini gösteriyor. Yazışmada, sosyal hayatta konuşurken, tepkilerin ve hatta bazen düşüncelerin bile bazen bu dildeki kelimelerden oluşuyor. Bu elbette kötü bir şey değil, trendleri ve viral olan içerikleri takip ettiğini gösteriyor. Ekran süren sosyal medya uygulamalarından ibaret desek abartmış olmayız!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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