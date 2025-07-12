Sosyal Medya Diline Ne Kadar Hakimsin?
Artık her yerde denk geldiğimiz ama bazen ne olduğunu anlamadığımız sosyal medya kelimeleriyle küçük bir test yapıyoruz. “Slay”, “Ghosting” ya da “Rizz” dendiğinde kafan karışıyorsa test tam sana göre. Bazılarına zaten hakim olduğunu düşünüyoruz ama birkaç tane de bilemeyeceğin terim ekledik!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! "Ratio" kelimesi sosyal medyada ne anlama geliyor?
4. Biri sana “Slay queen!” dediyse ne demek istiyor olabilir?
5. Aslında sıkça yaşadığımız ve tanımlayamadığımız şeylerden biri olan "FOMO" ne anlama geliyor?
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6. "Delulu" kelimesinin anlamını biliyor musun?
7. “POV” kısaltması neyi ifade eder diye sorsak?
8. "Cap/No Cap" ne anlama geliyor peki?
9. Bir kişi veya bir olay “cancelled” olduysa ne olmuştur?
10. Son olarak "rizz" ne demek diye soralım!
Sosyal medya diline pek hakim değilsin gibi.
Sosyal medyada biraz daha vakit geçirirsen testi doğru bir şekilde bitirebilirsin!
Güzel iş çıkardın!
Bütün terimleri doğru bildin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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