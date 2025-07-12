Sosyal Medya Diline Ne Kadar Hakimsin?

Birkaç terim dışında bütün terimlere aşina olduğunu gördük! Belki birkaç terimi dikkatin dağıldığı için ya da dilinin ucuna geldiği ama unuttuğun için kaçırmış olabilirsin ama dert değil! Bu terimleri sosyal medyada çok fazla vakit geçiren biri de tamamen bilemeyebilir çünkü kullandığı platformlar ve takip ettiği hesaplar çok etkiliyor. Belli ki standart bir kullanıcısın ama yavaş yavaş 'alt' dediğimiz tabakayı da takip etmeye başlamışsın.