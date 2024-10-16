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Sonbahar Rüzgarını Mutfağınıza Taşıyacak 13 Şık ve Kullanışlı Ürün

etiket Sonbahar Rüzgarını Mutfağınıza Taşıyacak 13 Şık ve Kullanışlı Ürün

bella
bella - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 10:01

Sonbaharın hafif esintisini mutfağınıza taşıyacak olan 13 şık ve kullanışlı ürün ile tanışın. Bu ürünler, hem estetik hem de işlevsel özellikleriyle mutfaklarınıza sonbaharın sıcak ve samimi atmosferini getirecek. Şimdi, sonbaharın büyülü dünyasını mutfaklarınıza taşıyacak bu 13 şık ve kullanışlı ürünle tanışma zamanı.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Sofranın yeni yıldızı olmaya aday.

1. Sofranın yeni yıldızı olmaya aday.

Hasır örgüsüyle doğal bir görünüm sunan bu Amerikan servisleri, sofranıza sıcak bir hava katacak. Turuncu ve krem rengi kombinasyonu, sonbaharın renklerini yansıtıyor. Zararlı madde içermeyen yapısıyla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

4 Adet Amerikan Servisi

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2. Yemekleriniz tam kıvamında pişsin.

2. Yemekleriniz tam kıvamında pişsin.

Sevimli balkabağı şekliyle mutfağınıza eğlence katacak bu zamanlayıcı, yemeklerinizin tam kıvamında pişmesini sağlayacak.

Balkabaklı Mutfak Zamanlayıcısı

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3. Mutfakta çizilmelere son!

3. Mutfakta çizilmelere son!

Tencerelerinizi çizilmelere karşı koruyacak bu silikon ürünler, esnek yapısı sayesinde farklı boyutlardaki tencere ve tavalarınıza uyum sağlayacak. Ayrıca, konserve kavanozlarını açmak için de kullanabilirsiniz.

3 Adet Silikon Tencere Koruyucu

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4. Emici ve şık: Sonbahar motifli bezler.

4. Emici ve şık: Sonbahar motifli bezler.

Emici ve tüy bırakmayan bu kurulama bezleri, mutfağınızı her zaman temiz tutacaktır. Üzerindeki sonbahar motifi ise mutfağınıza sıcak bir hava katacak.

2 Adet Kurulama Bezi

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5. Sofranızda şıklıktan asla ödün vermeyin!

5. Sofranızda şıklıktan asla ödün vermeyin!

Altın renkli metal telden üretilen bu kase meyve, ekmek veya dekorasyon için ideal. Şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş katacak.

Kase

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6. Fırın lezzetleri için bulunmaz nimet.

6. Fırın lezzetleri için bulunmaz nimet.

Fırın yemekleri, güveç ve gratenler için ideal olan bu fırın kabı, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.

Telli Emaye Fırın Kabı

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7. Sağlıklı beslenme için: Sebze fırçaları.

7. Sağlıklı beslenme için: Sebze fırçaları.

Farklı sertlikteki kıllarıyla her türlü sebzeyi kolayca temizleyebileceğiniz bu fırçalar, doğal ahşap saplarıyla şık bir görünüme sahip.

2 Adet Sebze Fırçası

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8. Pratik ve kompakt tasarımına bayılmamak elde değil.

8. Pratik ve kompakt tasarımına bayılmamak elde değil.

Küçük ve pratik tasarımıyla mutfağınızda yer kaplamayan bu terazi, hassas ölçümler yapmanıza olanak tanır.

Katlanabilir Mutfak Terazisi

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9. Her yüzeye uygun çözüm: Temizlik bezleri.

9. Her yüzeye uygun çözüm: Temizlik bezleri.

Farklı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış bu temizlik bezleri, mutfağınızı hijyenik tutacak. Çevre dostu yapısıyla doğaya saygılı bir tercih.

Temizlik Bezi Seti

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10. Çaylarınız artık daha lezzetli olacak.

10. Çaylarınız artık daha lezzetli olacak.

Yüksek kaliteli seramikten üretilen bu çaydanlık, hem şık hem de dayanıklı. Bambudan yapılmış sap ve kapak kulbu ile doğal bir görünüm sunuyor.

Çaydanlık

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11. Romantik akşamlar için ideal.

11. Romantik akşamlar için ideal.

Pille çalışan bu mumlar, gerçek mum görünümüyle sofranızı romantik bir atmosfere bürüyecek. Zamanlayıcı özelliği sayesinde istediğiniz saatte açılıp kapanacak.

2 Adet LED Gerçek Mum »Bal Kabağı«

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12. Desenleriyle sonbaharı mutfağınıza getirecek...

12. Desenleriyle sonbaharı mutfağınıza getirecek...

Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olan bu kurulama bezleri, organik pamuktan üretilmiş. Su kaynaklarını koruyan yapısıyla çevre dostu bir seçenek.

3 Adet Emici Kurulama Bezi

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13. Renklerinin güzelliği sonbaharı anımsatmıyor mu?

13. Renklerinin güzelliği sonbaharı anımsatmıyor mu?

Her türlü kesme işlemi için kullanabileceğiniz bu bıçak seti, ergonomik tasarımı ve paslanmaz çelik yapısıyla dikkat çekiyor. Sonbahar renk seçenekleriyle mutfağınıza canlılık katacak.

3 Adet Mutfak Bıçağı

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