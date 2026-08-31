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Sokak, Müzik, Sanat ve Yemek Bir Şehri Nasıl Şekillendirir?

Sokak, Müzik, Sanat ve Yemek Bir Şehri Nasıl Şekillendirir?

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.08.2026 - 15:41
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Şehirleri devasa beton yığınları olmaktan çıkaran şey; o beton yığınlarının arasındaki boşluklarda yaşananlardır. Yani sokaklar...

Bir şehre asıl ruhunu veren belki köşedeki tezgahtan yükselen kavrulmuş çekirdek kokusu, belki bir sokak sanatçısının çizdiği duvar resmi belki de arka fonda hiç dinmeyen o tanıdık seslerdir. 

Bizim şehrimizde lezzet tek bir yere hapsolmaz. Sokaklarda dolaşır, dönüşür ve gerçek insanlarla karşılaştığında gerçek anlamını bulur. 

Peki sokak, müzik, sanat ve yemek bir şehri nasıl şekillendirir? Sizin için anlattık.

Şehrin Dili: Sokak

Şehrin Dili: Sokak

Sosyal medyanın da etkisiyle sokak lezzetleri artık eskisi gibi ayaküstü karın doyurmaktan ibaret değil. Sokakta dondurma ya da mısır tezgahı olan biri dünyaca ünlü olabiliyor. Artık sokak en yaratıcı fikirlerin doğduğu, hızlı, paylaşılabilir ve hepsinden de önemlisi filtresiz bir iletişim aracı. Sokak neyse o.

Şehrin Sesi: Müzik

Şehrin Sesi: Müzik

Müzik olmadan yapılan her şey mekaniktir. Müziksiz yemek sadece bedeninin açlığını giderir. Ruhun gıdası eksik kalır. Fakat doğru ritim doğru tabakla eşleşirse, yemek sadece tüketilen bir şey olmaktan çıkar. Toplu bir kutlamaya dönüşür.

Müzik şehre eşlik etmekten fazlasıdır. Müzik bir şehrin sesi sesidir.

Şehrin Hafızası: Zanaat

Şehrin Hafızası: Zanaat

İyi bir yemek, kaliteli bir ürün sadece damakta kalmaz, bir şekilde zihninize kazınır. Çünkü şehrin yerel üreticileri, butik markaları yani zanaatkarları aslında o kültürün anlatıcılarıdır. Ve bu anlatı yıllarca sürer. Kimi zaman nesilden nesile devam eder. Bir zanaat ürününü, bir yemeği sadece tatmaz, sadece deneyimlemezsiniz. Şehrin hafızasını da onunla birlikte her yere götürürsünüz.

Lezzetle bağ kuran bir şehir deneyimi için: Taste and The City

Lezzetle bağ kuran bir şehir deneyimi için: Taste and The City

Tüm bu kültürel kodlar, hafızası olan bir mekanla kesiştiğinde şehrin o gerçek hali ortaya çıkar. 

Taste and the City; yeni tatlar keşfetmek, farklı mutfaklarla tanışmak ve yeme içme kültürünün etrafında bir araya gelmek isteyen herkesi 5–6 Eylül’de Beykoz Kundura’da buluşturuyor.

Detaylı programı incelemek ve bilet almak için hemen tıkla!

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