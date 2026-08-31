Şehirleri devasa beton yığınları olmaktan çıkaran şey; o beton yığınlarının arasındaki boşluklarda yaşananlardır. Yani sokaklar...

Bir şehre asıl ruhunu veren belki köşedeki tezgahtan yükselen kavrulmuş çekirdek kokusu, belki bir sokak sanatçısının çizdiği duvar resmi belki de arka fonda hiç dinmeyen o tanıdık seslerdir.

Bizim şehrimizde lezzet tek bir yere hapsolmaz. Sokaklarda dolaşır, dönüşür ve gerçek insanlarla karşılaştığında gerçek anlamını bulur.

Peki sokak, müzik, sanat ve yemek bir şehri nasıl şekillendirir? Sizin için anlattık.