ŞOK'a Vans Ayakkabı Geliyor! 7 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Vans Ayakkabı Geliyor! 7 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 7 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Şubat 2024 - 14 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın İndirimleri;
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Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Samsung 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL
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Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL
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