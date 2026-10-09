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ŞOK'a Kamp Malzemeleri Geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kamp Malzemeleri Geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:55
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ŞOK 10 - 13 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Stanley The Legendary Classic Termos 1,4 L 2.750 TL

Stanley The Legendary Classic Termos 1,4 L 2.750 TL

  • Stanley The Legendary Classic Termos 1,4 L 2.750 TL

  • Olta Seti 899 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

  • Kamp Taburesi 100 TL

  • Olta Sehbası 450 TL

  • Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

  • Torima Survival Kit Kamp Seti 799 TL

  • Nivea El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter 400 ml 179 TL

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 1000 ml 249 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped 28'li 139 TL

  • Omo Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 3 kg 149 TL

  • Luppo Sandviç Kek 12'li 276 g 79 TL

İndirimli Stanley termoslara buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimli kamp malzemelerine buradan göz atabilirsiniz.

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri 10 cm 40 g 150 TL

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri 10 cm 40 g 150 TL

  • Sahte Kaşık Balık Çeşitleri 9,5 cm 28 g 125 TL

  • Mounty Balıkçı Makası 75 TL

  • Olta Misinası 200 m 175 TL

  • Silikon Sahte Karides 10 cm 14 g 100 TL

  • Silikon Sahte Kurbağa 6 cm 11 g 75 TL

  • Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 10 cm 100 TL

  • Silikon Sahte Yem 10'lu 75 TL

  • Zoka 5'li 7 g 75 TL

  • Zoka 5'li 8 g 75 TL

  • Sahte Balık 7,5 cm 9,8 g 75 TL

  • Sahte Balık 9 cm 11,8 g 75 TL

  • Sahte Balık 11,5 cm 12 g 100 TL

  • Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 5 cm 100 TL

  • Olta Zili 5'li 75 TL

  • Olta Kancası 5'li 75 TL

  • Fosfor Çubuğu 10'lu 75 TL

  • Silikon Sahte Balık Çeşitleri 5'li 6 cm 125 TL

  • Silikon Sahte Balık Çeşitleri 2'li 9 cm 12,8 g 125 TL

  • Ledli Kafa Lambası 50 TL

  • Olta Ucu Işığı 100 TL

  • Skirt Sahte Yem 9 cm 14 g 75 TL

  • Klipsli Fırdöndü 10'lu 75 TL

  • Kreuzer Eggo Şarjlı Led El Feneri 150 TL

  • Çift Tarafı Rapala Kutusu 299 TL

  • Raflı Balıkçı Takım Çantası 16' 350 TL

Kiwi KK-3333 Cam Kettle 1,8 L 849 TL

Kiwi KK-3333 Cam Kettle 1,8 L 849 TL

  • Kiwi KVC-4040BLF Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL

  • Kiwi KSC 4220 Buharlı Temizleyici 3.899 TL

  • Kiwi KSI-650 Buharlı Kırışık Giderici 1.199 TL

  • Kiwi KSI-6347 Buharlı Ütü 1.299 TL

  • Kiwi KWC-7130 Şarjlı Cam Temizleyici 4.599 TL

Columbia Echo Mountain Çanta 2.499 TL

Columbia Echo Mountain Çanta 2.499 TL

  • Columbia Triple Canyon 24L Sırt Çantası 3.999 TL

  • Columbia Trail Traveler Çanta 1.999 TL

  • Columbia Echo Mountain 25L Backpack Sırt Çantası 3.999 TL

  • Columbia Kruser Ridge III Mont Kadın Gri 3.499 TL

  • Columbia Glennaker Lake II Yağmurluk Erkek Haki 2.999 TL

  • Columbia Delta Ridge II Down Kadın Mont Siyah 5.999 TL

  • Columbia Delta Ridge II Down Mont Erkek Yeşil 6.999 TL

  • Columbia Puffect Mont Kapüşonlu Erkek Gri 5.999 TL

  • The North Face Bettaforca Lt Down Mont Gri Erkek 11.999 TL

  • The North Face Bettaforca Down Mont Mavi Kadın 11.999 TL

  • The North Face Insulated Yağmurluk Lacivert Kadın 7.999 TL

  • The North Face Resolve Yağmurluk Haki Erkek 5.999 TL

  • The North Face Reign On Yağmurluk Mürdüm Kadın 8.999 TL

  • The North Face Quest Insulated Mont Mavi Erkek 9.999 TL

  • The North Face Quest Insulated Mont Siyah Erkek 9.999 TL

Columbia'da seçili ürünlerde sepette net %60 indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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