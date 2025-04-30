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ŞOK'a Dijital Göstergeli Masaj Tabancası Geliyor! 3 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dijital Göstergeli Masaj Tabancası Geliyor! 3 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.04.2025 - 13:54

ŞOK 3 Mayıs ile 10 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Mayıs ile 10 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Masaj Tabancası 749 TL,

Masaj Tabancası 749 TL,

  • 183x61 cm Egzersiz Minderi 349 TL, 

  • Karın Kas Aleti 249 TL, 

  • 140x50 cm Egzersiz Minderi 149 TL,

  • Katlanabilir Egzersiz Minderi 299 TL,

  • Sinbo Dijital Banyo Baskülü 199 TL, 

  • 180x60 cm Egzersiz Minderi 249 TL, 

  • Esneme ve Strecth Bandı 149 TL, 

  • 65 cm Pilates Topu 299 TL, 

  • 20 cm Pilates Topu 69,95 TL, 

  • 3'lü Pilates Bant 100 TL,

  • Egzersiz Direnç Bandı 119 TL,

  • Masa Tenisi Seti 199 TL, 

  • Rulmanlı Atlama İpi 79,95 TL, 

  • Masaj Barı 100 TL, 

  • Ayarlanabilir El Yayı 119 TL, 

  • Pilates Mini Loop Bant 79,95 TL, 

  • Çelik Atlama İpi 100 TL, 

  • 1 litre The Bootle Pipetli Sporcu Matarası 149 TL,

  • 750 ml Su Şişesi 50 TL,

  • Slazenger Erkek Modal Şort 299 TL, 

  • Kadın Modal T-Shirt 299 TL, 

  • Kadın Düşük Kol Modal T-Shirt 299 TL, 

  • Erkek Modal T-Shirt 299 TL,

  • Kadın Modal Şort 299 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Emotion Love / Detoks Floral Deodorant 150 ml + Duru Body Scrub Duş Jeli 250 ml 135 TL, 

  • 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 49 TL, 

  • Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr + Mayonez 345 gr 75 TL,

  • 24'lü Orkid Platinum Özel Seri Gece 125 TL,

  • 40'lı Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 175 TL 

Günün fırsat ürünlerine göz atmak için tıklayın.

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Başak Nur Süner
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