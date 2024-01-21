Snape'e Benzeyen Çaycı Hüseyin'den Gora Misali Türk Astronot Şakalarına Haftanın En Komik Dizi Film Tweetleri
Snape'e Benzeyen Çaycı Hüseyin'den Gora Misali Türk Astronot Şakalarına Haftanın En Komik Dizi Film Tweetleri
Evet, işte geldik! Bu hafta da Twitter'da yani X'te birbirinden komik, sıra dışı ve bazen de trajik dizi ve film tweetleri atıldı. Biz de onları sizler için bir araya topladık. Bakalım görelim hangi sosyal medya kullanıcıları ne tweetler atmışlar?
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1. Başlıyoruz!
2. Çaycı Hüseyin'i Snape ettiniz ya daha da bir şey demiyorum!
3. Tyrion Lannistercığım Emmy şakalarımız için affet bizi:
4. Bu lafı 2008'de demiş gittim buldum sizin için!
5. Ben böyle haklı isyan görmedim.
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6. Gidik erkekler cevap verin bu doğru mu?
7. Emmy ödülü vermezseniz gelmez işte törene!
8. Kendall Roy iyi bir evlattı ama bir kusuru vardı:
9. İhtiyarlara Yer Yok, güzel şaka.
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11. Afedersiniz ama 1 saat 28 dakikadan sonrası neye giriyor?
12. Will Smith duyarsa tokadı basar bak demedi deme.
14. Filmler bunun için var sanki!
15. Haftaya görüşmek üzere!
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