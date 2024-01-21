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Snape'e Benzeyen Çaycı Hüseyin'den Gora Misali Türk Astronot Şakalarına Haftanın En Komik Dizi Film Tweetleri

Snape'e Benzeyen Çaycı Hüseyin'den Gora Misali Türk Astronot Şakalarına Haftanın En Komik Dizi Film Tweetleri

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:31

Evet, işte geldik! Bu hafta da Twitter'da yani X'te birbirinden komik, sıra dışı ve bazen de trajik dizi ve film tweetleri atıldı. Biz de onları sizler için bir araya topladık. Bakalım görelim hangi sosyal medya kullanıcıları ne tweetler atmışlar?

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!

2. Çaycı Hüseyin'i Snape ettiniz ya daha da bir şey demiyorum!

2. Çaycı Hüseyin'i Snape ettiniz ya daha da bir şey demiyorum!
twitter.com

3. Tyrion Lannistercığım Emmy şakalarımız için affet bizi:

3. Tyrion Lannistercığım Emmy şakalarımız için affet bizi:
twitter.com

4. Bu lafı 2008'de demiş gittim buldum sizin için!

4. Bu lafı 2008'de demiş gittim buldum sizin için!
twitter.com

5. Ben böyle haklı isyan görmedim.

5. Ben böyle haklı isyan görmedim.
twitter.com
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6. Gidik erkekler cevap verin bu doğru mu?

6. Gidik erkekler cevap verin bu doğru mu?
twitter.com

7. Emmy ödülü vermezseniz gelmez işte törene!

7. Emmy ödülü vermezseniz gelmez işte törene!
twitter.com

8. Kendall Roy iyi bir evlattı ama bir kusuru vardı:

8. Kendall Roy iyi bir evlattı ama bir kusuru vardı:
twitter.com

9. İhtiyarlara Yer Yok, güzel şaka.

9. İhtiyarlara Yer Yok, güzel şaka.
twitter.com

10. Çünkü Ken 'cool' bir karakterdir tamam mı?

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11. Afedersiniz ama 1 saat 28 dakikadan sonrası neye giriyor?

11. Afedersiniz ama 1 saat 28 dakikadan sonrası neye giriyor?
twitter.com

12. Will Smith duyarsa tokadı basar bak demedi deme.

12. Will Smith duyarsa tokadı basar bak demedi deme.
twitter.com

13. Yapar mı yapar...

14. Filmler bunun için var sanki!

14. Filmler bunun için var sanki!
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere!

15. Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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