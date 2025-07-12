Snapchat’in Tekrar Yükselmesini Sağlayan 10 Özellik
Snapchat bir ara ortalıktan kaybolmuş gibiydi değil mi? Hikayeler Instagram’a taşındı, filtreler TikTok’a ve DM (Direct Messages) kültürü her platformda vardı. “Snapchat'i kim kullanıyor ya?” diye soranlar bile olmuştur. Ama işin tuhafı ise Snapchat yavaş yavaş geri döndü. Üstelik öyle büyük bir PR kampanyası falan da yapmadı. Yani kimse gelip “Yeni bir dönem başlıyor.” demedi.
Peki bu geri dönüşün sırrı ne? Kullanıcılar neyi fark etti de tekrar Snap atmaya başladı? Snapchat'in hangi özellikleri onu yeniden popüler bir hale getirdi?
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1. "My Eyes Only" özelliğiyle Snapchat gizli bir klasöre sahip. 🔐
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2. AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliği ile kullanıcılar pek çok filtreyi kendi yaratıcılığına göre tasarlayabiliyor.
3. Sadece eğlence değil: AR lenslerle alışveriş deneyimi birkaç kat daha gelişti.
4. Bireysel kullanıcıların dışında markalar da AR lensleri kullanırken tüketicilere hızlıca ulaşabiliyor.
5. Snapchat, "Snapchat Plus" aboneliği ile epey kullanışlı özellikler sunmaya başladı.
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6. After Dark Stories özelliğiyle hikayeler birleşmeye başladı.
7. Uygulamadaki harita kısmı 3D halinde ve etrafı keşfetmek daha eğlenceli.
8. Topluluk Hikayeleri ile belirli gruplara özel hikaye paylaşabiliyorsunuz.
9. Yapay zeka destekli asistan, Snapchat kullanan herkesin eli ayağı olmuş durumda!
10. Snap Map 2.0: Harita artık sadece yer göstermiyor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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