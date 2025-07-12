Snapchat’in Tekrar Yükselmesini Sağlayan 10 Özellik

Snapchat bir ara ortalıktan kaybolmuş gibiydi değil mi? Hikayeler Instagram’a taşındı, filtreler TikTok’a ve DM (Direct Messages) kültürü her platformda vardı. “Snapchat'i kim kullanıyor ya?” diye soranlar bile olmuştur. Ama işin tuhafı ise Snapchat yavaş yavaş geri döndü. Üstelik öyle büyük bir PR kampanyası falan da yapmadı. Yani kimse gelip “Yeni bir dönem başlıyor.” demedi.

Peki bu geri dönüşün sırrı ne? Kullanıcılar neyi fark etti de tekrar Snap atmaya başladı? Snapchat'in hangi özellikleri onu yeniden popüler bir hale getirdi?