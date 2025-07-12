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Snapchat’in Tekrar Yükselmesini Sağlayan 10 Özellik

etiket Snapchat’in Tekrar Yükselmesini Sağlayan 10 Özellik

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 13:31

Snapchat bir ara ortalıktan kaybolmuş gibiydi değil mi? Hikayeler Instagram’a taşındı, filtreler TikTok’a ve DM (Direct Messages) kültürü her platformda vardı. “Snapchat'i kim kullanıyor ya?” diye soranlar bile olmuştur. Ama işin tuhafı ise Snapchat yavaş yavaş geri döndü. Üstelik öyle büyük bir PR kampanyası falan da yapmadı. Yani kimse gelip “Yeni bir dönem başlıyor.” demedi.

Peki bu geri dönüşün sırrı ne? Kullanıcılar neyi fark etti de tekrar Snap atmaya başladı? Snapchat'in hangi özellikleri onu yeniden popüler bir hale getirdi?

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1. "My Eyes Only" özelliğiyle Snapchat gizli bir klasöre sahip. 🔐

1. "My Eyes Only" özelliğiyle Snapchat gizli bir klasöre sahip. 🔐

Snapchat’in şifreli özel kasası. Fotoğraf ve videolar 4 haneli şifre ile saklanabiliyor. En güzeli ise kullanıcılar şifrelerini unuttuğunda Snapchat bile dosyalara ulaşamıyor. Diğer uygulamaların basit gizli klasörlerinden çok daha güvenli bir kişisel alan sunuyor.

2. AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliği ile kullanıcılar pek çok filtreyi kendi yaratıcılığına göre tasarlayabiliyor.

2. AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliği ile kullanıcılar pek çok filtreyi kendi yaratıcılığına göre tasarlayabiliyor.

Yüze eklenen dansçı kediler, bebek yüzü, odanın ortasına eklenen bir şelale ve daha nicesi... Kullanıcıların kendi lenslerini tasarlayabildiği dev bir oyun alanı diyebiliriz. 'Body Morph' gibi AI destekli efektlerle 4 milyondan fazla seçenek var. Bu zenginlik rakiplerin çok ötesinde.

3. Sadece eğlence değil: AR lenslerle alışveriş deneyimi birkaç kat daha gelişti.

3. Sadece eğlence değil: AR lenslerle alışveriş deneyimi birkaç kat daha gelişti.

Sanal deneme kabinleri Snapchat'te açıldı desek abartmış olmayız. Kıyafet, makyaj malzemeleri ve hatta mobilyaları bile AR ile deneyip satın alabiliyorsunuz. Trendlere göre 100 milyondan fazla kullanıcı sanal alışveriş lenslerini aktif kullanıyor .

4. Bireysel kullanıcıların dışında markalar da AR lensleri kullanırken tüketicilere hızlıca ulaşabiliyor.

4. Bireysel kullanıcıların dışında markalar da AR lensleri kullanırken tüketicilere hızlıca ulaşabiliyor.

Snapchat sponsorlu AI lenslerle markalara bütçe harcamadan yüksek etkileşimli ve kişiye özel kreatifler yaratma fırsatı tanıyor. Kullanıcıyla birebir etkileşime geçen bu format markalar için ciddi bir viral potansiyel barındırıyor .

5. Snapchat, "Snapchat Plus" aboneliği ile epey kullanışlı özellikler sunmaya başladı.

5. Snapchat, "Snapchat Plus" aboneliği ile epey kullanışlı özellikler sunmaya başladı.

Snapchat Plus aboneliği ile uygulama reklamsız bir şekilde kullanılıyor. Yapay zeka araçları, özel uygulama simgesi, Snap'leri tekrar izleme, hikayeleri öne çıkarma, hikaye görüntüleme bildirimleri çok küçük şeyler gibi görünse de kullanıcı deneyimini iyileştiren şeylerden.

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6. After Dark Stories özelliğiyle hikayeler birleşmeye başladı.

6. After Dark Stories özelliğiyle hikayeler birleşmeye başladı.

Gece çektiğin Snap’ler sabah otomatik olarak birleşip hikaye haline geliyor. Günün ilk ışığında arkadaşlarının 'Dün gece neler yaptın?' sorusuna cevap veriyor. Bu sürpriz etkileşim diğer platformlarda yok elbette.

7. Uygulamadaki harita kısmı 3D halinde ve etrafı keşfetmek daha eğlenceli.

Arkadaşlarınızın anlık konumunu görmek artık daha interaktif bir hal aldı. 3D bina modelleri, popüler mekan etiketleri ve canlı etkinlik bilgileri sunan yeni harita 'Nerede takılalım?' sorusuna cevap veren ve fiziksel dünyayı dijitale bağlayan tek harita.

8. Topluluk Hikayeleri ile belirli gruplara özel hikaye paylaşabiliyorsunuz.

8. Topluluk Hikayeleri ile belirli gruplara özel hikaye paylaşabiliyorsunuz.

Okul, iş veya mahalle gruplarına özel hikayeler oluşturabiliyorsunuz ve sadece o topluluğun üyeleri görebiliyor. Kapalı gruplarda güvenle paylaşım yapabilmek Instagram’ın Yakın Arkadaşlar özelliğinden çok daha organik duruyor.

9. Yapay zeka destekli asistan, Snapchat kullanan herkesin eli ayağı olmuş durumda!

9. Yapay zeka destekli asistan, Snapchat kullanan herkesin eli ayağı olmuş durumda!

Snapchat’in ChatGPT destekli yapay zekası birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Menü çevirisi, bitki tanıma ve fotoğraftaki yazıyı okuma gibi gerçek hayat problemlerini çözüyor. Kullanışlı özelliklerinden biri ise bir fotoğraf gönderip 'Bu ne?' diye sorabiliyorsunuz.

10. Snap Map 2.0: Harita artık sadece yer göstermiyor.

10. Snap Map 2.0: Harita artık sadece yer göstermiyor.

Snap Map sadece “Kim nerede?” sorusuna cevap vermiyor artık. Gerçek zamanlı etkinlikler, sıcak bölgeler, AR işaretler ve içerik keşfiyle dolu. Mesela İstanbul’daki bir konserde kim ne paylaşmış anlık görebiliyorsunuz. Ayrıca masaüstünde de kullanılabiliyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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