Sizin Konuşmaya Ne Kadar İhtiyacınız Var?
Sizin Konuşmaya Ne Kadar İhtiyacınız Var?
Bu testimiz sizin duygusal ihtiyaçlarınızı belirlemek ve konuşma gereksiniminizi anlamanıza yardımcı olmak için hazırlandı.
Şimdi hazırsan testimize başlayalım istiyoruz. 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.
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2. Söyleyin bakalım, bir sorunla karşılaştığınızda ne yaparsınız?
3. Duygularınızı ifade etme konusunda nasılsınız?
4. Peki partnerinizle duygusal anlamda nasıl bağ kurarsınız?
5. Onunla ilgili canınızı sıkan bir durum olduğunda ne yaparsınız?
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