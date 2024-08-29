Sizin Konuşmaya Ne Kadar İhtiyacınız Var?

Duygusal ifade konusunda çekingen veya kapalısınız. Genellikle duygularınızı paylaşmaktan ve konuşmaktan kaçınıyorsunuz. Duygusal bağ kurma ve paylaşma konusunda rahat hissetmiyorsunuz. Özelilkle de paylaştığınız an bir şey olur diye bir koku halindesiniz gibi. Ama partnerinizden çekinmeyin, bir şekilde orta yolu bulursunuz. ❤