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Sizin Konuşmaya Ne Kadar İhtiyacınız Var?

etiket Sizin Konuşmaya Ne Kadar İhtiyacınız Var?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 22:01

Bu testimiz sizin duygusal ihtiyaçlarınızı belirlemek ve konuşma gereksiniminizi anlamanıza yardımcı olmak için hazırlandı.

Şimdi hazırsan testimize başlayalım istiyoruz.  👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.

2. Söyleyin bakalım, bir sorunla karşılaştığınızda ne yaparsınız?

3. Duygularınızı ifade etme konusunda nasılsınız?

4. Peki partnerinizle duygusal anlamda nasıl bağ kurarsınız?

5. Onunla ilgili canınızı sıkan bir durum olduğunda ne yaparsınız?

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6. Duygusal olarak güçlü müsünüz?

7. Sorunları konuşmayı sever misin?

8. Son olarak; partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını anlama konusunda ne kadar iyisiniz?

Sizin konuşmaya çok ihtiyacınız var...

Duygusal ifade konusunda çekingen veya kapalısınız. Genellikle duygularınızı paylaşmaktan ve konuşmaktan kaçınıyorsunuz. Duygusal bağ kurma ve paylaşma konusunda rahat hissetmiyorsunuz. Özelilkle de paylaştığınız an bir şey olur diye bir koku halindesiniz gibi. Ama partnerinizden çekinmeyin, bir şekilde orta yolu bulursunuz. ❤

Sizin konuşmaya ihtiyacınız yok...

Siz duygusal ihtiyaçlarınızı açıkça ifade eden birisiniz. İletişimde ve duygusal bağlantılarda açık olmak sizin için önemli. Partnerinizle duygusal olarak bağ kurmayı ve paylaşmayı seviyorsunuz. Duygusal ifadenizde dengelisiniz. Zaman zaman duygularınızı paylaşır ve konuşursunuz, ancak bazen duygusal ifade konusunda çekingen olabilirsiniz.

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