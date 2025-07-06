Sizin İçin Doğru Kişi mi? Cinsel ve Duygusal Uyumunuzu Test Etmenizi Sağlayacak 12 Soru

Bazı çiftler, ilişkide cinselliğe farklı derecede önem verebilir. Örneğin, biri daha sık cinsellik yaşamak isterken diğeri için bu daha az önemli olabilir. Sen ve partnerin bu konuda ortak bir noktada buluşabiliyor musunuz, yoksa sık sık bu konuda sorun mu yaşıyorsunuz?