Sizin İçin Doğru Kişi mi? Cinsel ve Duygusal Uyumunuzu Test Etmenizi Sağlayacak 12 Soru
İlişkiler sadece aşk ve eğlenceden ibaret değil, uzun vadede gerçekten sağlıklı ve tatmin edici bir birliktelik için hem duygusal hem de cinsel uyum büyük önem taşıyor. Peki, sen ve partnerin gerçekten birbiriniz için doğru kişi misiniz?
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1. Birbirinizle en derin duygularınızı paylaşabiliyor musunuz?
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2. Cinsel hayatınızda açıklık ve iletişim var mı?
3. Tartışmalarınızda yapıcı mı yoksa yıkıcı mı oluyorsunuz?
4. Cinsellik konusunda birbirinizin sınırlarına saygılı mısınız?
5. Hayata dair temel değerleriniz ve gelecek planlarınız uyumlu mu?
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6. Cinsel uyum konusunda birbirinize ne kadar uyum sağlıyorsunuz?
7. Kriz anlarında nasıl davranıyorsunuz?
8. Birbirinizi ne kadar iyi anlıyorsunuz?
9. Cinsel arzularınız ve beklentileriniz birbiriyle örtüşüyor mu?
10. Birbirinizin kişisel alanına ve özgürlüğüne saygı duyuyor musunuz?
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11. Birbirinizi mutlu etmek için küçük sürprizler yapıyor musunuz?
12. Cinsel hayatınız sizi tatmin ediyor mu?
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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