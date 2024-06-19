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Size Kendinizi İyi Hissettirmeye Yemin Etmiş Elektronik Bakım Ürünleri

etiket Size Kendinizi İyi Hissettirmeye Yemin Etmiş Elektronik Bakım Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:10

Bugün sizlere, günlük rutininizi kolaylaştırırken aynı zamanda size kendinizi harika hissettirecek elektronik bakım ürünlerinden bahsetmek istiyoruz. Hazırsanız, 'Size Kendinizi İyi Hissettirmeye Yemin Etmiş Elektronik Bakım Ürünleri' dünyasına birlikte dalalım! 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah & Beyaz

1. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah & Beyaz

Oral-B Pro3-3900 ile diş fırçalamak artık bir keyif! Gelişmiş teknolojisi ve 3 farklı fırçalama modu ile dişlerinizi derinlemesine temizler ve diş eti sağlığınızı korur. 2'li set olması sayesinde sevdiğiniz biriyle de bu harika deneyimi paylaşabilirsiniz.

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2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Artık istenmeyen tüyler için saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Philips Lumea Lazer Epilasyon cihazı ile evinizin konforunda tüylerinizden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Yüz, vücut ve hassas bölgeler dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun olan bu cihaz, size pürüzsüz ve kusursuz bir cilt sunar. Hediye çanta ile de her zaman taşınabilir ve kullanıma hazır!

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3. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

3. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi ile tıraş olmak artık çok daha kolay ve keyifli! Skin IQ teknolojisi sayesinde cildinize en uygun şekilde tıraş olur, tahrişleri önler. Islak ve kuru kullanım imkanı ile de her koşulda kusursuz bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz.

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4. Braun Series 7 MGK7470

4. Braun Series 7 MGK7470

Braun Series 7 MGK7470 ile sakal, bıyık, burun ve kulak kıllarınızı şekillendirmek için ayrı cihazlara ihtiyacınız yok! 16 farklı başlığı ile her türlü ihtiyacınızı karşılayan bu set, size tam bir berber deneyimi yaşatır.

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5. Braun Silk-épil 9 Flex 9020

5. Braun Silk-épil 9 Flex 9020

Braun Silk-épil 9 Flex 9020 ile epilasyon artık acısız! SensoSmart teknolojisi sayesinde cildinize en uygun baskıyı uygular ve tahrişleri önler. Kablosuz ve ıslak kuru kullanıma imkan sunan bu cihaz ile her ortamda epilasyondan keyif alabilirsiniz.

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6. Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

6. Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici ile saçlarınız hem düz hem de parlak olacak! Patentli ısı koruma sensörü ile saçlarınıza zarar vermeden pürüzsüz bir düzleştirme sağlar. Dijital ekranı sayesinde ideal ısıyı kolayca ayarlayabilirsiniz.

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7. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

7. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti ile epilasyon artık çok daha kolay ve pratik! Islak ve kuru kullanım imkanı ile her koşulda epilasyon yapabilirsiniz. Hassas ciltler için özel başlığı sayesinde tahrişleri önler.

Burada

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8. Braun Silk Expert Pro 5 PL5147

8. Braun Silk Expert Pro 5 PL5147

Braun Silk Expert Pro 5 PL5147, evinizin konforunda kalıcı epilasyon yapabilmeniz için tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir IPL (Intense Pulsed Light) epilatördür. Bu cihaz ile tüylerinizden kalıcı olarak kurtulurken, pürüzsüz ve kusursuz bir cilde kavuşabilirsiniz.

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9. Braun Facespa Pro 912

9. Braun Facespa Pro 912

Braun Facespa Pro 912 ile cildinizde kusursuz bir pürüzsüzlük elde edebilirsiniz. 3 ekstra ürün ile birlikte gelen bu set, epilasyon, peeling ve temizlik gibi tüm cilt bakımı ihtiyaçlarınızı karşılar.

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Acı seviyesi orta diyebilirim. Alıştım çok büyük rahatlık. Tavsiye ederim

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10. Philips OneBlade Pro 360 Face + Body

10. Philips OneBlade Pro 360 Face + Body

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body ile sakal, bıyık, burun ve kulak kıllarınızı şekillendirirken aynı zamanda vücut tüylerinizi de alabilirsiniz. 14 konumlu tarağı ve ayarlanabilir cilt koruyucu ile her bölgeye uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.

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11. Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

11. Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendiricisi ile istediğiniz saç stilini kolayca yapabilirsiniz. Hacim, bukleler ve düz stiller için farklı aparatlar ile her gün farklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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12. Rowenta CV6030 Eco Intelligence Instant Dry

12. Rowenta CV6030 Eco Intelligence Instant Dry

Rowenta CV6030 Eco Intelligence Instant Dry, hem güçlü hem de enerji tasarruflu bir saç kurutma makinesi arayanlar için ideal bir seçenek. Geniş hava akımı ve 3 sıcaklık ayarı ile saçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur.

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13. Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu

13. Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu

Diş fırçalamak yeterli değil mi? Dişlerinizin arasını ve diş eti çizgilerini de temizlemek istiyor musunuz? Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu tam size göre! Bu cihaz, diş fırçasının ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişlerinizin ve diş etlerinizin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

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