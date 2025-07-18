Sizce Zirvede Kimler Var? YouTube’da En Çok İzlenme Sayısına Ulaşmış 10 Video

Bazı videolar var ki YouTube'da defalarca kez izlenmiş... Peki zirvede kimler var? Bu içeriğimizde izlenme sayıları ile en tepeye oturmuş kişilere ve videolarına bakacağız. Bakalım zirveyi kimler kapmış ve kaç milyon kez izlenmişler. E hazırsak hadi başlıyoruz!