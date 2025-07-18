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Sizce Zirvede Kimler Var? YouTube’da En Çok İzlenme Sayısına Ulaşmış 10 Video

etiket Sizce Zirvede Kimler Var? YouTube’da En Çok İzlenme Sayısına Ulaşmış 10 Video

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 11:02

Bazı videolar var ki YouTube'da defalarca kez izlenmiş... Peki zirvede kimler var? Bu içeriğimizde izlenme sayıları ile en tepeye oturmuş kişilere ve videolarına bakacağız. Bakalım zirveyi kimler kapmış ve kaç milyon kez izlenmişler. E hazırsak hadi başlıyoruz!

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10. Mark Ronson - Uptown Funk - 5.6 Milyar

9. PSY - GANGNAM STYLE - 5.6 Milyar

8. ChuChu Tv - Phonics Song with Two Words - 6.5 Milyar

7. Ed Sheeran - Shape of You - 6.5 Milyar

6. Wiz Khalifa - See You Again - 6.7 Milyar

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5. LooLoo Kids - Johny Johny Yes Papa - 7 Milyar

4. CoComelon - Bath Song - 7.1 Milyar

3. CoComelon - Wheels on the Bus - 7.6 Milyar

2. Luis Fonsi - Despacito - 8.7 Milyar

1. Baby Shark Dance - 16 Milyar

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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