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Şişli’de Olaylı Tahliye: Evden Çıkmak İstemeyen Kişi Evi Yaktı

Şişli’de Olaylı Tahliye: Evden Çıkmak İstemeyen Kişi Evi Yaktı

şişli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 14:38

İstanbul Şişli’de mahkemenin tahliye kararı verdiği bir kişi, polis ekipilerinin tahliye üzerine eve gelmesiyle birlikte binayı ateş verdi. Kameralara yansıyan yangın sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı.

Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı.

Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı.

Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sönerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi.

Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sönerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan 1’kadın 2 kişi emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 1’kadın 2 kişi emniyete götürüldü.

İşte yangından görüntüler 👇

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Abi illa ki işi çirkefliğe dökmek değil mi? Kendini yak geber, başkasının mülküne neden zarar veriyorsun?