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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 10:44

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraberindekiler 4 günlük gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti. 

'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında karar bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı soruşturmada, İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde geçirdikleri 4 günün ardından savcılığa sevk edildi.

Resul Emrah Şahan tutuklandı.

Resul Emrah Şahan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun Tck 220/1,135,252, 220/1 maddeleri (suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kapsamında tutuklama talebi ile ve ayrıca Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan üzerilerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği ifadelerine yer verilmişti. Şişli aBelediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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