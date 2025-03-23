Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraberindekiler 4 günlük gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.
'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında karar bekleniyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.
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Resul Emrah Şahan tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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