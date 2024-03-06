Şirketler İçin Durum Farklı: Dolar Kurunun Artışı İş Dünyasını Nasıl Etkiliyor?
Şirketler İçin Durum Farklı: Dolar Kurunun Artışı İş Dünyasını Nasıl Etkiliyor?
Dolar kurundaki dalgalanmaların hepimizin hayatını yakından etkilediği bir gerçek. Ancak iş dünyası için bu açılan kur farkları, bireysel hayatlarımızda olduğundan çok daha olumsuz bir etki potansiyeline sahip.
Kur dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korunmak için ise öncelikle dolardaki değerlenmenin iş dünyasına nasıl yansıdığını bilmek gerekli.
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İthalat maliyetleri artar.
İhracat rekabeti artar.
Ham madde ve enerji fiyatları artar.
Yatırım piyasalarına durgunluk hakim olur.
Finansman maliyetleri artar.
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Ürün ve hizmet fiyatları artar.
Ekonomik büyüme yavaşlar.
İstihdam düşer.
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