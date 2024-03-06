Şirketler İçin Durum Farklı: Dolar Kurunun Artışı İş Dünyasını Nasıl Etkiliyor?

Dolar kurundaki dalgalanmaların hepimizin hayatını yakından etkilediği bir gerçek. Ancak iş dünyası için bu açılan kur farkları, bireysel hayatlarımızda olduğundan çok daha olumsuz bir etki potansiyeline sahip.

Kur dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korunmak için ise öncelikle dolardaki değerlenmenin iş dünyasına nasıl yansıdığını bilmek gerekli.