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Şirin Elmas Hanilçi'nin Ailesi Mahkemenin Ardından Konuştu: "Hayallerimizin Katili O Adam"

Şirin Elmas Hanilçi'nin Ailesi Mahkemenin Ardından Konuştu: "Hayallerimizin Katili O Adam"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 18:24

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Türkiye henüz 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile uğraşırken bir kötü haber de Müge Anlı'nın programından gelmişti. 1 Kasım günü acil kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi günlerce aranmış, ardından cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulunmuştu. Şirin'in katili kısa sürede bulunmuş ve tutuklanmıştı. Şirin'in katilinin kağıt toplayıcısı Mustafa Örün olduğu ortaya çıkmış, minik kızın Örün'e çöp topladığı sırada yardım ettiği görülmüştü. Şirin Elmaz Hanilçi'nin mahkemesi bugün görüldü. Örün'e 'Cinsel saldırı' suçunda 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 21 yıl hapis cezası verildi.

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Mahkemenin ardından Hanilçi ailesine de mikrofon uzatıldı.

Mahkemenin ardından Hanilçi ailesine de mikrofon uzatıldı.

Anne "Seni öldüren adamla yüz yüze geldim bugün" sözleriyle feryat ederken, baba "Yüce adalet yüreğimize su serpti" dedi.

Anne "Seni öldüren adamla yüz yüze geldim bugün" sözleriyle feryat ederken, baba "Yüce adalet yüreğimize su serpti" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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