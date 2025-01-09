Şirin Elmas Hanilçi'nin Ailesi Mahkemenin Ardından Konuştu: "Hayallerimizin Katili O Adam"

Türkiye henüz 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile uğraşırken bir kötü haber de Müge Anlı'nın programından gelmişti. 1 Kasım günü acil kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi günlerce aranmış, ardından cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulunmuştu. Şirin'in katili kısa sürede bulunmuş ve tutuklanmıştı. Şirin'in katilinin kağıt toplayıcısı Mustafa Örün olduğu ortaya çıkmış, minik kızın Örün'e çöp topladığı sırada yardım ettiği görülmüştü. Şirin Elmaz Hanilçi'nin mahkemesi bugün görüldü. Örün'e 'Cinsel saldırı' suçunda 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 21 yıl hapis cezası verildi.