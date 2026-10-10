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Silinmeden Yetişin: 3-10 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 3-10 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 16:31
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Gupse Özay

Gupse Özay

Gupse Özay, Barış Arduç ile kızları Jan Asya’nın kahkahalarla dolu bir anını paylaştı. Siyah beyaz kareye yalnızca kırmızı bir kalp ekleyen Özay’ın fotoğrafında, baba-kızın keyfi yüzlerinden okunuyordu.

İdris Aybirdi

İdris Aybirdi

İdris Aybirdi, Seray Kaya’yı yanağından öptüğü fotoğrafı “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın…” notuyla paylaştı. Kaya’yı da etiketleyen Aybirdi, paylaşımına kırmızı bir kalp ekledi.

Sümeyye Aydoğan

Sümeyye Aydoğan

Sümeyye Aydoğan, kocaman bir kırmızı gül buketini kalp emojisiyle paylaştı. Çiçeklerin kimden geldiğine dair bir not düşmeyen oyuncu, merak uyandırdı.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı, yalıda oğlu Ömer için 'hoş geldin' duası organize etti.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı, saçlarındaki değişimi takipçilerine gösterdi. Yeni saç rengiyle kamera karşısına geçen Subaşı, imaj değiştirdi.

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Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, Berk Cankat’la asansörde çekildikleri fotoğrafı “Home🤍” notuyla paylaştı. Birbirlerine gülümseyerek bakan çiftin benzer yeşil ceketleri de gözümüzden kaçmadı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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