"Şikayetim Var" Yorumuyla Büyük Beğeni Toplayan Oyuncu Diren Polatoğulları'nın Sır Gibi Sakladığı Eşi
"Şikayetim Var" Yorumuyla Büyük Beğeni Toplayan Oyuncu Diren Polatoğulları'nın Sır Gibi Sakladığı Eşi
Diren Polatoğulları şu sıralar en çok konuşulan dizi oyuncularından. Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakteriyle öne çıkan oyuncu her geçen gün hayran kitlesini artırıyor. Kayahan'ın 'Şikayetim Var' şarkısını yorumlaması ise birçok kişi tarafınan büyük beğeni topladı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Polatoğulları, eşini sır gibi saklıyordu ancak çift geçtiğimiz gün kameralara böyle yakalandı.
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Daha önce birçok projede gördüğümüz oyuncu Diren Polatoğulları, şu an dizi dünyasının en çok konuşulan erkek oyuncularından.
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Onu bu kadar ünlü yapan dizi ise Yalı Çapkını dizisi. Oyuncu, dizide Kazım Ağa karakteriyle büyük beğeni topluyor.
Ama onun ününe ün katan bir başka özelliği daha var: sesi. Polatoğulları, Ercan Saatçi'nin "Çok Akustik" programında Kayahan'a ait "Şikayetim Var" şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı.
Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen oyuncu geçtiğimiz gün eşi Sena Polatoğulları ile görüntülendi.
Uzun yıllardır evli olan çiftin bir de Sev isminde kızları bulunuyor.
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