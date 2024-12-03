"Şikayetim Var" Yorumuyla Büyük Beğeni Toplayan Oyuncu Diren Polatoğulları'nın Sır Gibi Sakladığı Eşi

Diren Polatoğulları şu sıralar en çok konuşulan dizi oyuncularından. Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakteriyle öne çıkan oyuncu her geçen gün hayran kitlesini artırıyor. Kayahan'ın 'Şikayetim Var' şarkısını yorumlaması ise birçok kişi tarafınan büyük beğeni topladı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Polatoğulları, eşini sır gibi saklıyordu ancak çift geçtiğimiz gün kameralara böyle yakalandı.