Sıcaklardan Beynimiz Yanar mı?

Aşırı sıcak havalar ile birlikte psikolojimiz olumsuz yönde etkilenebiliyor. Genellikle sıcak havanın oldukça uzun sürmesi ve buna bağlı olarak vücudun su ve mineral kaybetmesi ısı stresi dediğimiz bir duruma sebebiyet veriyor. Bu durum merkezi sinir sistemini etkileyerek beyinde salgılanan birçok kimyasalın dengesini bozabiliyor. Ayrıca anksiyeteyi de oldukça olumsuz yönde etkiliyor.

Sıcak havaların hayatımıza bir diğer olumsuz etkisi de, kişinin dikkat ve konsantrasyonunu olumsuz etkileyip trafik kazalarının artmasına sebep olması.

Aşırı sıcak havalar zihinsel yorgunluğa, halsizliğe, karamsarlığa da yol açar ki kişi bir anda kendini depresyonun kollarında bulabilir.

Bu olumsuz ruh halinden kurtulmanın birkaç yolunu anlatayım sizlere:

Bir kere beden ve ruh bütünlüğü kaçınılmaz bir gerçek. O sebeple su ve mineral dengemize dikkat edeceğiz. Duygu durum bozukluğu yaşanmaması için günlük su miktarı minimum 2 litre olmalı.

Kaliteli bir uyku yaşamız şart, nemsiz ve serin ortamlar tercih edilmeli, büyüklerimiz sıcak havalarda hep yaylalara çıkar, orda yaşayan insanlar daha mutlu ve huzurlu farkında mısınız? Bir bildikleri olduğu gibi bilimsel olarak da sıcak havanın ruh sağlığımızı olumsuz etkilediğini söyledik. Ne diyoruz? Yayla candır.

Sıcak havalarda mümkün olabiliyorsa dışarı çıkmamaya çalışalım, tabii dışarıda çalışıyorsak el mahkum ona yapabileceğimiz herhangi bir müdahale maalesef yok.

Günde 1-2 kere mümkünse ılık veya soğuk bir duş yine seçenekler arasında.

Ben zaten yaz aylarında meyve dışında bir şey yiyemiyorum ve yağlı gıdalardan da uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Midemiz sindirmeyle uğraşacağım diye yine olan bize oluyor.

Bir de benim önerim bol bol nefes egzersizleri, meditasyonlar, dini ritüeller, çünkü bu tarz rutinler ruh sağlığı için koruyuculuk teşkil eder. İnsanlar daha farkındalıklı ve kontrollü yaşayabilirler.

Ruh sağlığımız olumsuz etkilendiği ve tahammül seviyemizin bu aylarda yerlerde olduğu düşünülürse bu anlattıklarım size oldukça fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Bugün haberlerde okudum, Japonya’da sıcaklardan 4 kişi hayatını kaybetmiş. Çünkü sıcak hava kalp, astım ya da alerjik sorunları olan kişiler için oldukça tehlikelidir. Hatta Japonya yapay iklimlendirme kararı almış ve serin hava sahaları yapacakmış.

Ah benim güzel ülkemde de ne güzel olmaz mıydı? Dev vantilatörler koyacaksın böyle.

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