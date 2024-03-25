SGK'dan Ölüm Aylığı Açıklaması: En Az 5 Bin TL Promosyon
SGK'dan Ölüm Aylığı Açıklaması: En Az 5 Bin TL Promosyon
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. Açıklamada, SGK'dan aylık alan 12,7 milyon emekliye 8 ila 12 bin lira arasında banka promosyonu ödendiği hatırlatıldı.
SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de bankalar tarafından 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.
Söz konusu promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiğinin altı çizildi. 5 bin liralık promosyon tutarının asgari seviye olduğu, söz konusu tutarın bankalara göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.
SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın