Şeyma Subaşı Yollara Hande Erçel Aşka Düştü: 21 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Yollara Hande Erçel Aşka Düştü: 21 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Demirel romantik yemek beklerken derbiye gitti.
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Sibil Çetinkaya yakın arkadaşının düğününe katıldı.
Arzu Sabancı gezmelere doyamadı.
Nazlı Sabancı'da İtalya'daki düğünün davetlilerinden biriydi.
Hande Erçel aşka düştü.
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Şeyma Subaşı da yollara.
Cemal Can Canseven derbiye hazırlandı.
Ezgi Mola, Metin Arolat'ı andı.
Enis Arıkan, Saba Tümer ile kahkahalara boğuldu.
Özge Özpirinçci, eskilere döndü.
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Dilan Polat, 'Enerci'sine kavuştu.
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Hande Erçel kendisine bazlama denilmesine öyle yadirgamis olacak ki zayiflamakla asla olacak birşey olmayan yüzü evrim gecirip üçgen ötesi bir çene nakli ol... Devamını Gör