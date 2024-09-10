Şeyma Subaşı Perukla Başka Biri Oldu, Danla Bilic Yazı Kapattı: 10 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Perukla Başka Biri Oldu, Danla Bilic Yazı Kapattı: 10 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Şefkatli bebeklerini de alıp kahve içmeye çıktı.
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Gamze Erçel, Mavi'sini okuldan aldı.
Şeyma Subaşı perukla bambaşka biri oldu.
Berfu Yenenler yoğun programının raporunu geçti.
Zeynep Bastık aşkı Instagram hikayesinde tuttu.
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Danla Bilic yazı Mert Vidinli'yle kapattı.
Cemal Can Canseven çok hikaye vaadi verdi.
Demet Akalın, kızından uzak kalmamak için videolu görüşmeye sardı.
Demet Özdemir, kendine hayran kaldı.
Yeni anne Eda Ece, uykusuzluktan yakındı.
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Mert Yazıcıoğlu çok beklenen Cüneyd Efendi'den poz bıraktı "geliyorum" dedi.
Müge Boz, kızıyla eşinin spagetti kavgasına hayran kaldı.
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