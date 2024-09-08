Şeyma Subaşı Gündemi Takmadı, Ezgi Mola Narin İsyanını Haykırdı: 8 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Gündemi Takmadı, Ezgi Mola Narin İsyanını Haykırdı: 8 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, Narin'in göz göre göre katledilişine sessiz kalamadı.
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Gamze Erçel, tüm umudunu yanında olan kızı Mavi'ye ve arkasından beliren gökkuşağına bağladı.
Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam etti, ülke gündemiyle pek bir alakası yoktu.
Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan Pelin Akil, kendisinin de olduğu ilk fragmanı herkesten önce izledi.
Hadise yine bir davetlerdeydi.
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Demet Akalın da...
Gülben Ergen de anneciklerine sarıldılar.
Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika'yla yazın son tatiline çıktı.
Narin'den önce engelli ablasının da hayatını kaybettiği detayını öğrenen Ezgi Mola, isyan etti.
Cemal Can Canseven, fashion show hazırlıklarındaydı.
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Danla Bilic, günü atıyla geçirdi.
Yasemin Şefkatli, mışıl mışıl uyuyan oğullarını izledi.
Çağla Şıkel, büyük bir sinek saldırısına uğradı.
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