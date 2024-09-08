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Şeyma Subaşı Gündemi Takmadı, Ezgi Mola Narin İsyanını Haykırdı: 8 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Gündemi Takmadı, Ezgi Mola Narin İsyanını Haykırdı: 8 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 01:41

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, Narin'in göz göre göre katledilişine sessiz kalamadı.

Hande Erçel, Narin'in göz göre göre katledilişine sessiz kalamadı.

Gamze Erçel, tüm umudunu yanında olan kızı Mavi'ye ve arkasından beliren gökkuşağına bağladı.

Gamze Erçel, tüm umudunu yanında olan kızı Mavi'ye ve arkasından beliren gökkuşağına bağladı.

Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam etti, ülke gündemiyle pek bir alakası yoktu.

Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam etti, ülke gündemiyle pek bir alakası yoktu.

Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan Pelin Akil, kendisinin de olduğu ilk fragmanı herkesten önce izledi.

Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan Pelin Akil, kendisinin de olduğu ilk fragmanı herkesten önce izledi.

Hadise yine bir davetlerdeydi.

Hadise yine bir davetlerdeydi.
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Demet Akalın da...

Demet Akalın da...

Gülben Ergen de anneciklerine sarıldılar.

Gülben Ergen de anneciklerine sarıldılar.

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika'yla yazın son tatiline çıktı.

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika'yla yazın son tatiline çıktı.

Narin'den önce engelli ablasının da hayatını kaybettiği detayını öğrenen Ezgi Mola, isyan etti.

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Cemal Can Canseven, fashion show hazırlıklarındaydı.

Cemal Can Canseven, fashion show hazırlıklarındaydı.
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Danla Bilic, günü atıyla geçirdi.

Danla Bilic, günü atıyla geçirdi.

Yasemin Şefkatli, mışıl mışıl uyuyan oğullarını izledi.

Yasemin Şefkatli, mışıl mışıl uyuyan oğullarını izledi.

Çağla Şıkel, büyük bir sinek saldırısına uğradı.

Çağla Şıkel, büyük bir sinek saldırısına uğradı.
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